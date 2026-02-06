Sale a la luz ‘Dime que sí’, canción inédita de Yeison Jiménez; fue su última grabación

La muerte del reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez ha causado un fuerte impacto entre los colombianos y su comunidad de seguidores, pues se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera musical y estaba trabajando en importantes proyectos junto a algunos de sus colegas y amigos.

Su fallecimiento se produjo el pasado 10 de enero, luego de que la avioneta en la que se transportaba, en compañía de cinco integrantes de su equipo de trabajo, perdiera el control e impactara contra el suelo en el municipio de Paipa, Boyacá.

'El aventurero' falleció el 10 de enero de 2026. Foto: YouTube: Yeison Jiménez - Instagram @yeison_jimenez

Desde ese momento, se han realizado una gran cantidad de homenajes en los que se recuerda su legado, y miles de personas se han mostrado afectadas por la situación.

Uno de estos fue Jorge Parra, uno de los productores de Yeison Jiménez, quien publicó una de las últimas canciones en las que estuvieron trabajando, la cual acumuló una gran cantidad de vistas en redes sociales, además de numerosos comentarios en los que sus más fieles admiradores aplaudieron el resultado y se conmovieron con el contenido.

Yeison Jiménez ‘apareció’ en su homenaje en El Campín: lo recrearon con inteligencia artificial

Esta es la letra de GPS #5 - Dime Que Sí

Dime que sí, porque esta noche perderemos el control a punta de licor.

Jordi Parra, salga.

¿Cómo hago para decirle que a usted me gusta mucho?

Este deseo que yo siento por su piel me está quemando.

¿Cómo decirle que no al corazón?

A la conciencia es mejor no hacerle caso.

¿Qué nos importa si perdemos la razón?

Cierra tus ojos, el secreto es de los dos.

Dime que sí,

Y esta noche perderemos el control a punta de licor.

Dime que sí, porque hoy te bajo y te subo a las estrellas haciéndote el amor.

Y si te toco por debajo de la mesa y sin querer yo cometo una imprudencia,

Y si bailando yo me acerco demasiado, un besito esquiñado.

Prepárate, mi amor, que esta noche es de los dos.

Dime que sí,

Porque esta noche perderemos el control a punta de licor.

Dime que sí.

¿Cómo decirle que no al corazón?

A la conciencia es mejor no hacerle caso.

Luis Alfonso estalló en pleno concierto de despedida a Yeison Jiménez y lanzó un fuerte mensaje

¿Qué nos importa si perdemos la razón?

Cierra tus ojos, el secreto es de los dos.

Dime que sí,

Y esta noche perderemos el control a punta de licor.

Dime que sí,

Porque hoy te bajo y te subo a las estrellas haciéndote el amor.

¿Y si te toco por debajo de la mesa?

Y sin querer yo cometo una imprudencia,

Y si bailando yo me acerco demasiado, un besito esquiñado.

Prepárate, mi amor, que esta noche es de los dos.

Dime que sí,

Porque esta noche perderemos el control a punta de licor.