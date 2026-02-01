Gente

Yeison Jiménez ‘apareció’ en su homenaje en El Campín: lo recrearon con inteligencia artificial

En redes sociales se generó debate por la decisión de implementar este recurso en el concierto de despedida.

Laura Camila Másmela Bernal

1 de febrero de 2026, 5:30 p. m.
Así fue el homenaje a Yeison Jiménez en el Estadio El Campín en la ciudad de Bogotá.
Así fue el homenaje a Yeison Jiménez en el Estadio El Campín en la ciudad de Bogotá. Foto: Cortesía Paola España

En la noche del sábado 31 de enero se llevó a cabo el concierto en homenaje a Yeison Jiménez. Aunque Mi promesa 2.0 estaba programado inicialmente para el mes de marzo, tras el accidente aéreo en el que perdió la vida, se tomó la decisión de continuar con el show, el cual estuvo a cargo de algunos de sus colegas más cercanos de la industria musical.

Durante varias horas, Andy Rivera, Álex Campos, Pasabordo, Chayín Rubio, Luis Alfonso, Natalia Jiménez, entre otros, interpretaron temas propios y canciones del repertorio de Yeison.

Yeison Jiménez
Yeison Jiménez falleció a sus 34 años el 10 de enero de 2026. Foto: Instagram @yeison_jimenez

Sin embargo, los músicos oficiales del fallecido cantante decidieron interpretar varias de las canciones que estaban incluidas en el set list de la presentación, la cual había sido planeada con varios meses de anticipación.

Para esto se utilizó inteligencia artificial, que fue proyectada en una gran pantalla ubicada en un punto estratégico del escenario, lo que permitió que todos los seguidores que asistieron al concierto pudieran apreciarla con claridad.

Luis Alfonso estalló en pleno concierto de despedida a Yeison Jiménez y lanzó un fuerte mensaje

En las imágenes se observa al fallecido artista luciendo uno de los atuendos que solía utilizar en los eventos en los que se presentaba: pantalón, camiseta, blazer, botas y sombrero blanco, además de unos lentes característicos de su estilo.

Este detalle fue celebrado por los más fieles admiradores del cantante, quienes, en medio de la tristeza por lo ocurrido, interpretaron cada una de sus canciones y honraron su carrera artística.

“Yo me vi la transmisión. Fue espectacular”; “Ver esa pantalla en el centro del escenario fue muy duro, ya había empezado a llorar con Natalia Jiménez y al verlo así, me dolió”; “Lloré mucho… En algún momento pensé que él iba a salir y decir que solo fue un mal sabor. Duele su partida”; “Qué belleza”; “Muy bonito homenaje”; “Cada día duele más su partida. Siento un vacío grande en mi corazón”; “Por fin algo bueno de la IA” y “Qué triste ver eso, nada nunca será igual”, dijeron algunos de sus seguidores.

Sin embargo, muchos otros se molestaron por la decisión de los organizadores del evento y calificaron esta recreación con inteligencia artificial como “una falta de respeto”.

Sale a la luz la petición que le hizo la viuda de Yeison Jiménez a la novia de Jhonny Rivera en pleno velorio

“Innecesario, un ser humano jamás se podrá reemplazar, él ya partió de este mundo”; “No más lucros con la imagen de un ser que ya se fue a la eternidad”; “No había necesidad de hacer eso”; “Con la foto y el sonido era suficiente” y “No me gustó eso, duele el corazón”, son otras de las opiniones que se compartieron.

