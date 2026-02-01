Gente

Luis Alfonso estalló en pleno concierto de despedida a Yeison Jiménez y lanzó fuerte mensaje

El famoso cantante de música popular hizo un llamado de atención y se mostró molesto.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

1 de febrero de 2026, 1:29 p. m.
En la noche del sábado 31 de enero se llevó a cabo Mi promesa 2.0, el concierto que Yeison Jiménez tenía planeado en el estadio El Campín de la ciudad de Bogotá.

Aunque en un primer momento estaba previsto para realizarse en el mes de marzo, tras su inesperado fallecimiento, el evento fue reagendado con el fin de rendirle una despedida, la cual estuvo a cargo de sus familiares y colegas.

Aunque al escenario llegaron grandes artistas, uno de los más esperados fue Luis Alfonso, otro de los representantes del género popular, quien en medio de su intervención se mostró molesto por una situación que se ha venido presentando en los últimos días, por lo que no dudó en hacer un llamado de atención que quedó registrado en video.

“Por favor, graben esto para que nunca se les olvide. Se lo voy a sostener al que quiera, en la cara, cuando quiera. Para todos los hijuep#$@* difamadores que andan aprovechándose de la ausencia de mi parcero Yeison Jiménez, atormentando a su familia, inventándoles chismes y no lo dejan descansar, ya maduren, hay gente adolorida, hay gente a la que le está costando la vida en este momento, sin su ser querido”, mencionó.

Aunque no mencionó la razón específica de sus palabras, muchos han llegado a la conclusión de que se trataría de algunos chismes y suposiciones que circulan en internet, en los que se habla sobre la madre, la hermana y la esposa de Yeison Jiménez, así como de supuestos problemas que existirían entre ellas.

“Para todos los envidiosos, chismosos y carechimbas les tengo esto que dice así”, dijo antes de interpretar La Chismofilia.

Como era de esperarse, algunos de los fieles seguidores tanto de Yeison Jiménez como de Luis Alfonso se pronunciaron a través de la sección de los comentarios y se mostraron de acuerdo con El Señorazo, señalando además la importancia de su lealtad al fallecido artista, especialmente en el difícil momento que atraviesa cada uno de los miembros de su familia.

Homenaje a Yeison Jiménez: lanzan el video oficial de ‘Aventurero en el cielo’ y se vuelve tendencia

“Se tenía que decir y se dijo. Grande, Señorazo”; “Nunca los falten, Luis Alfonso. Eres un gran ser humano y artista”; “Yeison Jiménez para siempre y por siempre. Con el corazón”; “Se volvió a llenar el estadio con este gran homenaje. Descansa en paz, Yeison Jiménez”; “Firme, así es que es”; “Unb buen compañero”; “Tan lindo, tienes toda la razón. Dios te bendiga, lo recordaremos con muhcho cariño” y “Muy bien dicho”, son algunas de las palabras que se leen.

