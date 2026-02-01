Concierto en homenaje a Yeison Jiménez: reacciones, artistas y mensajes de despedida

La muerte de Yeison Jiménez, ocurrida el pasado 10 de enero, ha causado un profundo dolor entre sus millones de seguidores, amigos, colegas y familiares, pues perdió la vida de manera inesperada cuando iniciaba un trayecto en avioneta desde Paipa hasta Medellín. La aeronave no logró alcanzar la altura necesaria y terminó impactando contra el suelo.

En medio de la tristeza por la pérdida del artista, su equipo de trabajo reprogramó el concierto que estaba agendado para el mes de marzo y las instalaciones del estadio Nemesio Camacho El Campín recibieron a miles de personas en la noche del 31 de enero.

En el homenaje participaron algunos de los artistas con los que compartió momentos especiales y que le rindieron tributo a través de la música.

Así se vivió el show de despedida a Yeison Jiménez en Bogotá. Foto: Facebook La Red Caracol / Colprensa

Así fue ‘Mi Promesa 2.0′, el homenaje al cantante de música popular

Con el público vestido de blanco y el diseño de escenario que Yeison Jiménez había seleccionado para su próximo show en la ciudad de Bogotá, la banda original del artista se presentó durante varias horas con el fin de continuar su legado y cumplir con el concierto que tenían pactado con el público de la capital.

A lo largo de la jornada, varios artistas con reconocimiento a nivel nacional e internacional llegaron al imponente escenario e interpretaron algunas de sus canciones más reconocidas, además de versionar los éxitos del cantante de Manzanares.

Andy Rivera, Álex Campos, Pasabordo, Chayín Rubio y Natalia Jiménez fueron los encargados de animar al público en este difícil momento, además de expresar su dolor por medio de mensajes, recuerdos y canciones en las que colaboraron en algún momento de su trayectoria.

Por otro lado, sus familiares y amigos del género también hicieron presencia en el evento y se mostraron afectados por lo ocurrido. Sin embargo, hablaron de la importancia de mantener vivo el legado del intérprete de Ya no mi amor y Aventurero, y aseguraron que seguirán honrando su trabajo y su memoria.

Adicionalmente, a través de la página oficial de Instagram de Sírvalo Pues, organizadores del evento póstumo, se compartieron emotivas palabras sobre lo que fue el concierto de despedida a Yeison Jiménez y su relevancia en la música regional colombiana.

“Hoy te dimos la despedida que merecías, YJ. Como el #1 que fuiste durante tantos años, porque como siempre lo decías: ‘todo en la vida se hace por lo alto’. Marcaste la historia, tocaste millones de corazones y hoy no solo te despedimos, hoy reconocemos tu legado. Descansa en paz. Todos esos sueños que alguna vez te prometiste, los cumpliste… y muchos más. Vuela alto Yei. Te queremos", se lee junto un video en el que se puede observar el Estadio El Campín en su máxima capacidad.