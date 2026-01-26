Homenaje a Yeison Jiménez: lanzan el video oficial de ‘Aventurero en el cielo’ y se vuelve tendencia

La muerte de Yeison Jiménez, ocurrida el pasado sábado 10 de enero, ha causado un fuerte dolor entre sus familiares, amigos, colegas y millones de personas que seguían su música y disfrutaban de sus canciones en el género popular.
Tan pronto se volvió noticia el accidente en el que falleció en compañía de cinco de sus compañeros de trabajo, Pipe Bueno, Jhonny Rivera, Jessi Uribe y otros de sus compañeros se pronunciaron por medio de las redes sociales y en medio de lágrimas lamentaron lo ocurrido.
Con el paso de los días, llevaron a cabo un especial homenaje en las instalaciones del Movistar Arena de la ciudad de Bogotá, en donde entonaron algunas de sus canciones más populares e hicieron una despedida simbólica en compañía de sus familiares, amigos y fanáticos.
Además, compusieron una canción especial para Yeison Jiménez, en la que cada uno tuvo participación especial, recordando algunos de los momentos más importantes del cantante y la importancia de su aporte en la música popular a lo largo de la última década.
Letra de ‘Aventurero en el cielo’
Jhon Alex Castaño, Pipe Bueno, Jessi Uribe, Ciro Quiñonez, Luis Alfonso, Francy, Jhonny Rivera, Alzate, Paola Jara, Arelys Henao, El Charrito Negro, Alexis Escobar & Alan Ramírez le rindieron tributo al fallecido artista con esta canción:
Voy a llamar a todo el combo para que alisten un caballo
Voy a sacar el mejor
Una despedida con farra
No se preocupen por la plata
Que esta noche invito yo
Vamos a escuchar a Yeison
Que seguro allá en el cielo
Está en su mejor caballo
Qué faltas mí, parcero
No olvides que te queremos
Por eso estamos cantando
Mi Dios solicito al aventurero
De buenas botas, caballo y sombrero
Sé que a los ángeles ya los tienes cantando
Y a tu equipo el cielo conquistando
Desde arriba tú nos estarás cuidando
Con el corazón brindamos
Porque todos te queremos
¿Qué día es hoy?
Ayer fue tu última farra
Y Colombia llora de pura rabia
Voy a darle hasta la madre
Sirvan el guaro
Y que el desmadre sea hoy por tu legado
Descansa en paz
Vete tranquilo
Vuela
Aunque en la tierra aquí a todos nos duela
Tenías razón
Ni tengo ni necesito
Fuiste leal
Sincero y buen amigo
Que retumbe aventurero allá en el cielo
Que aquí en tu nombre cantamos
Ya no mi amor
Las mujeres te extrañamos
Con tu música tomamos
Nos dejaste un gran dolor
Aquí todas te recuerdan como todo un caballero
De palabra y gran señor
