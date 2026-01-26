Homenaje a Yeison Jiménez: lanzan el video oficial de ‘Aventurero en el cielo’ y se vuelve tendencia

La muerte de Yeison Jiménez, ocurrida el pasado sábado 10 de enero, ha causado un fuerte dolor entre sus familiares, amigos, colegas y millones de personas que seguían su música y disfrutaban de sus canciones en el género popular.

Tan pronto se volvió noticia el accidente en el que falleció en compañía de cinco de sus compañeros de trabajo, Pipe Bueno, Jhonny Rivera, Jessi Uribe y otros de sus compañeros se pronunciaron por medio de las redes sociales y en medio de lágrimas lamentaron lo ocurrido.

Yeison Jiménez, cantautor y compositor colombiano. Foto: Colprensa

Con el paso de los días, llevaron a cabo un especial homenaje en las instalaciones del Movistar Arena de la ciudad de Bogotá, en donde entonaron algunas de sus canciones más populares e hicieron una despedida simbólica en compañía de sus familiares, amigos y fanáticos.

Además, compusieron una canción especial para Yeison Jiménez, en la que cada uno tuvo participación especial, recordando algunos de los momentos más importantes del cantante y la importancia de su aporte en la música popular a lo largo de la última década.

Letra de ‘Aventurero en el cielo’

Jhon Alex Castaño, Pipe Bueno, Jessi Uribe, Ciro Quiñonez, Luis Alfonso, Francy, Jhonny Rivera, Alzate, Paola Jara, Arelys Henao, El Charrito Negro, Alexis Escobar & Alan Ramírez le rindieron tributo al fallecido artista con esta canción:

Voy a llamar a todo el combo para que alisten un caballo

Voy a sacar el mejor

Una despedida con farra

No se preocupen por la plata

Que esta noche invito yo

Vamos a escuchar a Yeison

Que seguro allá en el cielo

Está en su mejor caballo

Qué faltas mí, parcero

No olvides que te queremos

Por eso estamos cantando

Mi Dios solicito al aventurero

De buenas botas, caballo y sombrero

Sé que a los ángeles ya los tienes cantando

Y a tu equipo el cielo conquistando

Desde arriba tú nos estarás cuidando

Con el corazón brindamos

Porque todos te queremos

¿Qué día es hoy?

Ayer fue tu última farra

Y Colombia llora de pura rabia

Voy a darle hasta la madre

Sirvan el guaro

Y que el desmadre sea hoy por tu legado

Descansa en paz

Vete tranquilo

Vuela

Aunque en la tierra aquí a todos nos duela

Tenías razón

Ni tengo ni necesito

Fuiste leal

Sincero y buen amigo

Que retumbe aventurero allá en el cielo

Que aquí en tu nombre cantamos

Ya no mi amor

El homenaje y despedida a Yeison Jiménez se llevó a cabo en el Movistar Arena. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / COLPRESA

Las mujeres te extrañamos

Con tu música tomamos

Nos dejaste un gran dolor

Aquí todas te recuerdan como todo un caballero

De palabra y gran señor

Vamos a escuchar a Yeison

Que seguro allá en el cielo

Está en su mejor caballo

Qué falta haces mi parcero

No olvides que te queremos

Por eso estamos cantando

Mi Dios solicito al aventurero

De buenas botas, caballo y sombrero

Sé que a los ángeles ya los tienes cantando

Y a tu equipo el cielo conquistando

Desde arriba tú nos estarás cuidando

Con el corazón brindamos

Porque todos te queremos

¿Qué día es hoy?

Ayer fue tu última farra

Y hoy Colombia llora de pura rabia

Voy a darle hasta la madre

Sirvan guaro

Y que el desmadre sea hoy por tu legado

Descansa en paz

Homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Vete tranquilo

Vuela

Aunque en la tierra aquí a todos nos duela

Tenías razón Ni tengo ni necesito

Fuiste leal, sincero y buen amigo

Que retumbe aventurero allá en el cielo

Que aquí en tu nombre

Cantamos ya no mi amor.