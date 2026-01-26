Reviven video de Yeison Jiménez en concierto de Bad Bunny; el clip se hizo viral

En las últimas horas, un video de Yeison Jiménez se convirtió en tendencia en las redes sociales y despertó nostalgia entre los millones de seguidores que siguen lamentando su partida.

En el clip se observa al cantante colombiano en un concierto de Bad Bunny hace varios años, en el que se grabó disfrutando y cantando Bichiyal, una de las canciones más populares del artista puertorriqueño.

El famoso cantante colombiano falleció el 10 de enero de 2026. Foto: Facebook La Red Caracol / Colprensa

La grabación causó especial atención en medio de los recientes conciertos del Conejo Malo en Medellín, realizados el pasado fin de semana del 23, 24 y 25 de enero, a poco más de una semana del accidente aéreo en el que Yeison Jiménez perdió la vida junto a cinco integrantes de su equipo de trabajo.

El video, que habría sido grabado en el año 2022 en medio de la gira Bad Bunny World’s Hottest Tour Stadiums, muestra a Yeison Jiménez disfrutando del espectáculo y el ambiente de celebración de las miles de personas que asistieron al show, dejando en evidencia el gusto que el intérprete de música popular sentía por el reguetón.

Aunque su carrera estuvo marcada por la música popular y el regional colombiano, en varias ocasiones Yeison Jiménez manifestó su admiración por artistas urbanos y su interés por explorar sonidos distintos a los que lo llevaron a la fama. Una prueba de ello fue la grabación de una canción junto a DFZM, uno de los actuales representantes del reguetón, titulada El Tierno.

Usuarios en plataformas como TikTok, Instagram y X comenzaron a compartir nuevamente el video de Yeison Jiménez, acompañándolo de mensajes emotivos y recuerdos de su personalidad alegre y cercana, lamentando lo sucedido y recordando su legado e importancia dentro de la música colombiana.

“Yeison también gozaba el reguetón”; “Yo todavía no puedo creer que ya no esté con nosotros”; “Qué tristeza, más de 15 días y duele como el primero”; “Él era demasiado divertido y disfrutaba la música, que en paz descanse” y “Así lo recordaremos, feliz y cantando”, fueron algunos de los comentarios que llamaron la atención, pues para varios internautas, el video se convirtió en una forma de rendirle homenaje y de recordar al artista.

La muerte de Yeison Jiménez sacudió al mundo del entretenimiento y a la música popular en Colombia y desde que se conoció el accidente, no han dejado de surgir muestras de cariño por parte de colegas, fanáticos y diversas figuras públicas, quienes han compartido anécdotas, videos y sentidos mensajes para honrar su memoria.