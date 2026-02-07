Sale a la luz el último audio de Yeison Jiménez antes de morir en el accidente aéreo: “Muchas cosas en la cabeza”

La música popular en Colombia vive días de profunda tristeza tras la muerte de Yeison Jiménez, uno de los exponentes más representativos del género. Su partida deja un vacío significativo en la industria musical, donde logró forjar una carrera cercana al público, con canciones emotivas que se convirtieron en referentes para miles de seguidores.

El artista se desplazaba en una avioneta que sufrió un fatal accidente, en el que también fallecieron otras cinco personas. El hecho ocurrió en inmediaciones del aeródromo Juan José Rondón, sobre el corredor vial que conecta a Paipa con Duitama, en el departamento de Boyacá.

De acuerdo con el informe oficial entregado por la Aeronáutica Civil, el siniestro se presentó a las 4:11 de la tarde del sábado 10 de enero, en una zona cercana a estos municipios boyacenses. Tras el accidente, los organismos de socorro activaron de inmediato los protocolos de atención y rescate, mientras se iniciaban las labores para esclarecer las causas de lo ocurrido.

Hermana de Yeison Jiménez hizo llamado y expuso delicado tema tras muerte del cantante: “Que no siga engañando”

Cerca de cumplirse el primer mes de fallecimiento de Yeison Jiménez, las miradas de los curiosos se posaron en nuevos detalles que salieron a la luz sobre las últimas horas de vida de la celebridad.

Último audio de Yeison Jiménez

Según quedó registrado, Georgy Parra, productor del artista, concedió una entrevista a La Kalle y destapó cuál fue el último audio que recibió del cantante. El amigo cercano del intérprete de Aventurero abrió su corazón y publicó una nota de voz, donde se le podía escuchar antes de lo ocurrido ese 10 de enero.

El productor indicó que era muy allegado a Yeison Jiménez, por lo que sabía de la energía y la fe que llevaba el artista dentro de él. “En cada conversación que teníamos, todo terminaba con un ‘Amén’, bendiciones, gloria a Dios. Siempre mencionaba el cielo y su fe era muy evidente”, afirmó.

Parra contó que el último audio lo recibió el 9 de enero, a las 2:00 p.m., donde el famoso estaba muy contento por los proyectos musicales que venían en camino.

“Ah, bueno, Georgy, tengo mucha música, muchas cosas en la cabeza. Muchos planes que toca empezar a ejecutar. Hay música por toneladas, gloria a Dios”, dijo en el contenido.

El amigo del cantante apuntó cuál fue la respuesta que le dio, animándolo en todo lo que tenían sobre la mesa para su carrera musical.

“Le dije algo como: ‘Este año vamos con toda’. Él respondió con esa energía tan característica: ‘¡Chimba, a rompérla!’“, señaló.

El productor musical manifestó que este audio se ubicó como un detalle muy especial para él, ya que fue la muestra del último contacto por nota de voz que cruzaron.