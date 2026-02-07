Hermana de Yeison Jiménez hizo llamado y expuso delicado tema tras muerte del cantante: “Que no siga engañando”

La muerte de Yeison Jiménez, junto a la de otras cinco personas en un trágico accidente de avioneta, provocó una profunda conmoción tanto en redes sociales como en los principales medios de comunicación. Familiares, amigos y seguidores expresaron su dolor a través de emotivos homenajes, compartiendo mensajes de despedida y deseos de paz para las víctimas.

Con el paso de los días, marcados por la tristeza y la nostalgia, los fanáticos del cantante empezaron a preguntarse qué sucederá con el legado que dejó. Entre las dudas más recurrentes surgieron interrogantes sobre el futuro de sus empresas, los conciertos que quedaron programados y la gestión de las regalías producto de su trayectoria musical.

No obstante, la atención se centró recientemente en un nuevo inconveniente que enfrentó el equipo de Yeison Jiménez, relacionado con uno de sus negocios. A través de un pronunciamiento oficial, se alertó sobre la existencia de una página falsa que estaría utilizando el nombre del artista para engañar al público.

Destapan si Yeison Jiménez dejó testamento antes de su muerte y exponen el fraude millonario del que fue víctima

Una de las que expuso esta delicada situación fue Lina Jiménez, hermana del cantante, quien compartió el post en el que se rechazaba esta clase de actos fraudulentos. La mujer dejó a la vista que este perfil falso estaría haciendo de las suyas, utilizando la imagen de la empresa del cantante popular.

“Ojo, no se deje estafar. No tenemos TikTok; esta cuenta está estafando a las personas haciéndose pasar por nosotros. Ayúdennos a reportarla para que no siga engañando a las personas”, se lee en la historia.

Lina Jiménez expuso fraude con negocio de Yeison Jiménez. Foto: Instagram @linajimenez.g

Al destapar esta jugada que estarían haciendo los delincuentes cibernéticos, se le pidió a la gente que tuviera cuidado con la información a la que accedía. De hecho, ya había un comunicado en el que se plasmaba cómo funcionaría todo tras la pérdida del intérprete.

El comunicado fue enfático en aclarar que los productos solo se comercializan por los canales autorizados, desmintiendo cualquier otra plataforma no oficial. Además, se advirtió que algunas personas estarían suministrando información errónea y cuentas personales con el fin de estafar a los seguidores.

"Actualmente, nuestra línea de WhatsApp se encuentra colapsada, por lo cual NO estamos prestando atención por este medio. En este momento, la comunicación se está realizando únicamente a través de Instagram, donde estamos leyendo y respondiendo los mensajes en la medida de lo posible", se lee.

“Queremos brindarles total tranquilidad; todos los pedidos son 100 % seguros y confiables. Estamos trabajando intensamente todos los días para cumplirles a todos, despachando entre 150 y 200 pedidos diarios, con el objetivo de ponernos al día lo más pronto posible“.