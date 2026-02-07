Gente

Hermana de Yeison Jiménez hizo llamado y expuso delicado tema tras muerte del cantante: “Que no siga engañando”

Lina Jiménez dejó en evidencia la situación compleja que ha lidiado el equipo de su hermano.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

7 de febrero de 2026, 1:35 p. m.
La hermana del fallecido artista habló de situación que preocupa su familia.
La hermana del fallecido artista habló de situación que preocupa su familia. Foto: Instagram @yeison_jimenez / Instagram @linajimenez.g

La muerte de Yeison Jiménez, junto a la de otras cinco personas en un trágico accidente de avioneta, provocó una profunda conmoción tanto en redes sociales como en los principales medios de comunicación. Familiares, amigos y seguidores expresaron su dolor a través de emotivos homenajes, compartiendo mensajes de despedida y deseos de paz para las víctimas.

Con el paso de los días, marcados por la tristeza y la nostalgia, los fanáticos del cantante empezaron a preguntarse qué sucederá con el legado que dejó. Entre las dudas más recurrentes surgieron interrogantes sobre el futuro de sus empresas, los conciertos que quedaron programados y la gestión de las regalías producto de su trayectoria musical.

No obstante, la atención se centró recientemente en un nuevo inconveniente que enfrentó el equipo de Yeison Jiménez, relacionado con uno de sus negocios. A través de un pronunciamiento oficial, se alertó sobre la existencia de una página falsa que estaría utilizando el nombre del artista para engañar al público.

Destapan si Yeison Jiménez dejó testamento antes de su muerte y exponen el fraude millonario del que fue víctima

Una de las que expuso esta delicada situación fue Lina Jiménez, hermana del cantante, quien compartió el post en el que se rechazaba esta clase de actos fraudulentos. La mujer dejó a la vista que este perfil falso estaría haciendo de las suyas, utilizando la imagen de la empresa del cantante popular.

Gente

Reconocida agente de tránsito destapó dura historia batallando contra delicada enfermedad; sospechó de brujería: “Cambió mi vida”

Gente

Andrea Serna anunció movida radical en el ‘Desafío Siglo XXI’ y eliminación causó desconcierto: “Dejan de existir”

Gente

Se destapa verdad sobre el estado de salud del hijo de Diomedes Díaz, hospitalizado por delicado tema; permanece en UCI

Gente

El escritor cubano, Leonardo Padura habló sobre la situación en Estados Unidos: “Hay millones de personas viviendo con miedo”

Gente

La periodista argentina, Leila Guerriero conversó con SEMANA sobre el oficio periodístico y los retos para las nuevas generaciones: “Nunca fueron tiempos florecientes”

Gente

Temor en el Super Bowl, crecen expectativas sobre la presentación de Bad Bunny y posibles operativos del ICE

Gente

Karola destapa sus cartas y anuncia sus rivales al entrar a ‘La casa de los famosos’: “Ni fu ni fa”

Gente

Yeison Jiménez dejó más de 50 canciones grabadas: así será el manejo de su obra inédita y los tres álbumes póstumos que vienen

Gente

Juliana Calderón, afectada, destapó últimas palabras que le dio primo de Yeison Jiménez antes de morir en accidente de avioneta

Gente

Sale a la luz ‘Dime que sí’, canción inédita de Yeison Jiménez; fue su última grabación

Ojo, no se deje estafar. No tenemos TikTok; esta cuenta está estafando a las personas haciéndose pasar por nosotros. Ayúdennos a reportarla para que no siga engañando a las personas”, se lee en la historia.

Lina Jiménez expuso fraude con negocio de Yeison Jiménez.
Lina Jiménez expuso fraude con negocio de Yeison Jiménez. Foto: Instagram @linajimenez.g

Al destapar esta jugada que estarían haciendo los delincuentes cibernéticos, se le pidió a la gente que tuviera cuidado con la información a la que accedía. De hecho, ya había un comunicado en el que se plasmaba cómo funcionaría todo tras la pérdida del intérprete.

El comunicado fue enfático en aclarar que los productos solo se comercializan por los canales autorizados, desmintiendo cualquier otra plataforma no oficial. Además, se advirtió que algunas personas estarían suministrando información errónea y cuentas personales con el fin de estafar a los seguidores.

"Actualmente, nuestra línea de WhatsApp se encuentra colapsada, por lo cual NO estamos prestando atención por este medio. En este momento, la comunicación se está realizando únicamente a través de Instagram, donde estamos leyendo y respondiendo los mensajes en la medida de lo posible", se lee.

“Queremos brindarles total tranquilidad; todos los pedidos son 100 % seguros y confiables. Estamos trabajando intensamente todos los días para cumplirles a todos, despachando entre 150 y 200 pedidos diarios, con el objetivo de ponernos al día lo más pronto posible“.

Más de Gente

La hermana del fallecido artista habló de situación que preocupa su familia.

Hermana de Yeison Jiménez hizo llamado y expuso delicado tema tras muerte del cantante: “Que no siga engañando”

Andrea Serna en el Desafío Siglo XXI

Andrea Serna anunció movida radical en el ‘Desafío Siglo XXI’ y eliminación causó desconcierto: “Dejan de existir”

Diomedes Dionisio Díaz Aroca, hijo de Diomedes Díaz

Se destapa verdad sobre el estado de salud del hijo de Diomedes Díaz, hospitalizado por delicado tema; permanece en UCI

“Es una época de grandes retos y en los próximos años esos retos van a ser mucho mayores, mucho más avasallantes”.

El escritor cubano, Leonardo Padura habló sobre la situación en Estados Unidos: “Hay millones de personas viviendo con miedo”

“A pesar de que escribo mucho sobre un mundo privado, la verdad es que cuento muy poco y la gente sabe muy poco de mi yo real”.

La periodista argentina, Leila Guerriero conversó con SEMANA sobre el oficio periodístico y los retos para las nuevas generaciones: “Nunca fueron tiempos florecientes”

Bad Bunny

Temor en el Super Bowl, crecen expectativas sobre la presentación de Bad Bunny y posibles operativos del ICE

Karola Alcendra, creadora de contenido.

Karola destapa sus cartas y anuncia sus rivales al entrar a ‘La casa de los famosos’: “Ni fu ni fa”

Zahira Benavides comparte testimonio sobre una experiencia espiritual reciente

“Me tocó la mano”: reconocida presentadora relata supuesta experiencia espiritual con la Virgen de Fátima

Laura Bozzo

¿Laura Bozzo murió? Se destapa la verdad tras los rumores por inesperadas imágenes de la presentadora

Jessi Uribe

Exmánager de Jessi Uribe habló por primera vez y dejó en evidencia detalle tras polémica: “Claro que me decepcionó”

Noticias Destacadas