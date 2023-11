Francy, famosa cantante de música popular, fue víctima de dos robos el mismo día en Pereira: “Me dio mucha rabia”

Francy ganó reconocimiento en Colombia por ser una de las cantantes más posicionadas en lo que se refiere a la música de despecho. Es conocida por sus fans como la voz popular de América y desde muy niña ha estado involucrada con la industria musical, logrando grabar temas con celebridades como el fallecido Dario Gómez.

Su trayectoria la catapultó en este escenario artístico, llevándola a ganar un lugar en un género que fue liderado por figuras masculinas hasta hace unos años. Poco a poco su voz conquistó al público, llevando su talento por diferentes ciudades y espacios.

Sin embargo, en la carrera de Francy no todo es color de rosa, ya que recientemente se conoció un inesperado e incómodo capítulo que atravesó en Pereira, Risaralda. La colombiana se enfrentó a una desagradable situación por culpa de la delincuencia que hay en las calles del país.

La artista sufrió dos robos en su camioneta el mismo día en Pereira. | Foto: @francypopular

De acuerdo con lo que se pudo observar, la cantante de música popular contó en una entrevista lo que vivió en aquella ciudad, lidiando con pérdidas causadas por ladrones. Los hechos ocurrieron en cuestión de minutos y le dejaron un sinsabor.

Francy contó que la robaron dos veces en un mismo día

Según se detalló en una charla de Francy con Lo sé todo, fue víctima de los hurtos en Colombia y terminó siendo blanco, en un mismo día, de los ladrones. La celebridad tuvo que llevar todo con calma, pese a lo molesto e indignante que era.

La artista popular indicó que el primer hecho sucedió cuando estaba esperando en una rotonda mientras se encontraba al interior del auto. Allí se acercó un sujeto de forma sorpresiva y le robó la tapa de la gasolina, destruyéndole esta zona del auto.

“Imagínate que estaba esperando en una rotonda el poder pasar y llega un chico de la nada, y se ha tirado, y me arrancó la tapa de la gasolina con una agilidad increíble que yo me quedé como que ¿A qué horas lo hizo? Porque me dejó destruida esa parte, se la llevó”, aseguró.

Francy, cantante de música popular, víctima de la delincuencia. | Foto: @francypopular

No obstante, aunque intentó no enfocarse en ellos y seguir sus actividades del día, las cosas se tornaron peor, pues enfrentó un segundo hurto en el que su carro fue el afectado. Francy había estado en un sitio público y dejó parqueado su vehículo, pero cuando regresó, se le habían robado el espejo del lado derecho.

“Salí de un lugar y cuando dejé mi carro parqueado allí, cinco minutos. Cuando salí me habían robado el espejo del lado derecho de la camioneta. Me dio mucha rabia porque eso nunca me había pasado, eso no debe pasar”, relató, bastante enojada por recordar la experiencia.

“Realmente, Pereira es una ciudad tan tranquila, pero están pasando muchas cosas ¿sabes?”, agregó y enfatizó en que no era una artista que solía andar con seguridad o compañías: “No ando con alguien que me esté cuidando porque siempre ando normal, en la calle, como andan todas las chicas de acá, las mamás, yo ando siempre confiando en mi hijo, volteando pa’ un lado y pal’ otro cuando tengo que salir a hacer vueltas. Salgo muy poco, salgo solo a lo que necesito”.

La reconocida cantante de música popular, en 2022, fue víctima de otro robo mientras está de gira por España, pues los ladrones ingresaron a su casa ubicada en Colombia, específicamente en Pereira, Risaralda, según lo reveló a través de las historias de Instagram.

“Hola a todos... Bueno, yo no suelo subir algo que no sea positivo de mi carrera, pero me encuentro desesperada. Acabo de terminar mi gira aquí en España y bueno, pues me entero de que me robaron. Entraron a mi casa a robar el día de ayer (sábado 1 de octubre), una casa que tiene seguridad, que tiene portería, que tiene red de seguridad, que está ubicada en un lugar pues... digo yo muy seguro, y bueno esto no puede pasar, la verdad”, dijo en el post, reflejando su molestia con esta situación.