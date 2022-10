Robo a Francy: delincuentes ingresaron a su casa mientras estaba de gira; anunció que llegará a las últimas consecuencias

La reconocida cantante de música popular, Francy Hernández, fue víctima de un robo mientras está de gira por España, pues los ladrones ingresaron a su casa en Colombia, específicamente en Pereira, Risaralda, según lo reveló a través de las historias de Instagram.

“Hola a todos... Bueno, yo no suelo subir algo que no sea positivo de mi carrera, pero me encuentro desesperada. Acabo de terminar mi gira aquí en España y bueno, pues me entero de que me robaron. Entraron a mi casa a robar el día de ayer (sábado 1 de octubre), una casa que tiene seguridad, que tiene portería, que tiene red de seguridad, que está ubicada en un lugar pues... digo yo muy seguro, y bueno esto no puede pasar, la verdad”.

De igual manera, la artista manifestó que ya se están haciendo las respectivas revisiones para determinar qué fue con exactitud lo que sucedió: “Ya estamos revisando las cámaras [de seguridad], le pedimos el favor a todas las autoridades para que por favor nos ayuden, porque esto de verdad que me tiene súper triste y, bueno, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias porque esto no puede pasar”.

Asimismo, en el video compartido por la cantante, Francy escribió: “Qué tristeza. Inaceptable”, además, etiquetó la cuenta de la Policía Nacional y a la Asociación Viva Cerritos. En menos de 11 horas, su publicación acumuló más de 13 mil likes y decenas de comentarios de sus seguidores y personajes reconocidos en la farándula colombiana, quienes le manifestaron su apoyo, como Karen Lizarazo, Aura Cristina Geithner, Felipe Molinares e incluso la periodista Diva Jessurúm se sorprendió con el relato de la cantante.

Mientras que sus seguidores le dejaron mensajes como: “Mi Francy con la ayuda de Dios y las autoridades van a descubrir a los responsables. Dios te bendiga, ánimo monita”; “Impotencia total ante la inseguridad. Dios te acompañe y te dé paz en medio de la tormenta”; “Definitivamente inaceptable, estamos demasiado vulnerables, inseguros en cualquier lugar”; “Complicidad con los vigilantes, que investiguen”; “Increíble. Dios permita que puedan dar con los responsables y que paguen por sus fechorías”.

A Yina Calderón también la robaron

De otro lado, la influencer Yina Calderón mostró cómo habían roto el vidrio de su camioneta rosada para robarle varios artículos de valor que tenía al interior de la misma. La pérdida incluyó, computadores, celulares y dinero.

“Nenes, o sea, no lo puedo creer. Este país, de verdad, ¿qué está pasando? Mira cómo me volvieron la camioneta, ¿qué les está pasando?, nos robaron las maletas, nos robaron computadores, celulares, todo lo de mis amigos. ¿Qué está pasando?”, expresó.

Acto seguido, subió un video en el que dejó ver lo que quedó grabado en las cámaras de seguridad del lugar donde se encontraba, y dijo: “Aquí viene el otro, dejó al otro ahí, mírelo que iba caminando, ¿sí lo ven? Mira como alumbra mi camioneta”.

En medio de lo sucedido, Yina aclaró que la persona que conduce su vehículo, no estaba al interior, debido a que ella lo necesitaba en donde estaba, por lo que tuvo que dejar el carro: “lo que pasa es que yo le dije a la persona que me conduce, que subiera a hacerme algo y miren… Se viene acá el hijue**ta, mira toda mi camioneta, está reventando el vidrio. Miren, saca las maletas, el otro lo recoge y se van”.

En el mismo clip, escribió una frase que decía: “Ya estoy buscando las placas de las motos con otras cámaras”. Posterior a ello, en una imagen escribió: “Me da tristeza como algunos trabajamos para conseguir las cosas y otros solo andan por la vida, buscando robarlas. Dios tenga piedad de ellos, lo peor le pasa a millones de colombianos a diario, qué impotencia!”.