Yina Calderón no ha arreglado la ventana de su camioneta, ¿comprará otra?

La reconocida influencer Yina Calderón, y exprotagonista de Nuestra Tele sigue dando de qué hablar, esta vez contó un extraño suceso que la sacó de onda porque no lo esperaba, mientras transitaba por una de las vías de la capital del país.

Todo ello porque fue interceptada, según dijo, por agentes de la Sijin que se acercaron abruptamente a su famosa camioneta rosada, cuando vieron el vidrio de la ventana roto, debido a que no lo ha arreglado porque va a cambiar la camioneta, por lo que dará detalles más adelante.

Venía yo dormida porque no he podido dormir todos estos días. Tengo dos testigos, porque el que escuche esto, no me cree… Veo que mi novio dice: Mariachi, saque la pistola, saque la pistola. Y saca la pistola por la ventana y le apunta a los ‘manes’, echa la camioneta hacia allá. Y yo: Juep**a, nos van a robar, ¿qué pasó? Dios mío, me van a bajar de la camioneta…”.

En medio del relato aclaró “¿por qué ellos sacan la pistola? Porque los hijuep**as, en moto, se nos acercan y se vienen a asaltarnos de una, yo creo que a bajarnos de la camioneta. Cuando se bajan las viseras y Brayan le dice al Mariachi: Las bajaron, las bajaron. Y se acercan y nos sacan la pistola, -porque tengo este vidrio roto todavía, no lo he arreglado-…”.

Y prosiguió afirmando que en un momento las personas de la moto se detuvieron adelante de ellos, en un semáforo; acto seguido entran a una bomba de gasolina, sacan más armas para ‘no dejarse robar’.

Luego de ello, continuó diciendo que los sujetos les gritaron que eran agentes de la Policía Nacional y le cuestionaron “¿cómo así que ustedes iban a atacar a los de la Sijin? ¡Pasen sus pistolas! ... Su identificación. Y yo, ¿que, qué?”, expresó la joven, exaltada.

En la siguiente historia manifestó: “Pues resulta que los malandros no eran malandros, sino la Sijín. Y es ahí cuando le digo al agente: Si estos mismos dos me iban a robar. Y me dice: Nosotros somos agentes de la Sijín, infiltrados de la Policía, y apenas vimos su camioneta con ese vidrio roto, nos causó mucha sospecha y nos acercamos”. Irónicamente agregó: “Ay nos acercamos. Y casi los prendemos a bala”.

“No, amor. No porque sean la Sijín, uno qué pu**s va a saber que es la Sijín. Uno piensa que son dos malandros, que lo van a robar a uno. Con todo lo que me está pasando, vivo prevenida. Pero es de no creer, hasta fotos nos terminamos tomando”, añadió.

Y mencionó que al ver las pistolas, los agentes llamaron a las demás unidades para decir ‘una camioneta nos iba a asesinar’, “Imagínese y yo pensando que ellos nos iban a robar, ¿ah?, es que la inseguridad está terrible”.

“Ahora ustedes no me vayan a decir nada, porque uno cómo hijp**as va a saber que son los de la sijin. A ver, si usted va en su camioneta, lo acaban de robar hace poquitos días y se bajan dos motorizados y se bajan el casco, ¿usted qué hace? ¡Pues saca la pistola! Yo le dije a los de la Sijin: ‘Huy no, bebé a ustedes los mandan como no es’”, finalizó la influencer.

Vale decir que el vidrio de la ventana está roto, porque fue víctima de un robo que quedó en video, la influenciadora compartió lo sucedido en varias historias en Instagram, mostrando cómo había quedado el vidrio de su carro, luego de ser quebrado en su totalidad, para sacar computadores, celulares y varios objetos más. Sin embargo, se desconoce el punto exacto en el que se encontraba la joven.