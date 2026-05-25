Operativo con más de 150 policías en el Santa Fe: increíbles hallazgos de droga hasta en peluches

Más de 150 uniformados de la Policía Metropolitana y miembros de la Secretaría de Seguridad intervinieron este fin de semana ocho puntos clave del barrio San Bernardo, del centro de Bogotá. Las autoridades, que fijaron el operativo en los pagadiarios del sector, reportaron los alarmantes hallazgos.
Drogas, violencia y disputas criminales en San Bernardo
El barrio San Bernardo se convirtió en uno de los principales focos de inseguridad del centro de Bogotá tras el desmantelamiento de sectores históricos como El Cartucho y el Bronx. En la localidad de Santa Fe, este es uno de los sectores más complejos en materia de seguridad y microtráfico en la capital del país.
Informes y análisis urbanos destacan la compleja realidad del sector provocada por las estructuras criminales y redes de microtráfico que se trasladaron progresivamente hacia esta zona de la localidad de Santa Fe, generando problemas relacionados con:
- Expendio de drogas
- Habitabilidad en calle
- Hurtos
- Violencia armada
- Receptación de objetos robados
- Disputas territoriales entre bandas.
Tal es la problemática que, en marzo de 2025, se registró la explosión de una granada, dejando varios muertos y heridos. Las autoridades confirmaron que este hecho se debe a ofensivas de estructuras criminales del sector.
El operativo: capturas y hallazgos
El operativo que se llevó a cabo entre la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad de Bogotá se concentró en los pagadiarios del barrio, señalados por la comunidad como puntos utilizados para expendio de droga, receptación y otros delitos.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, esta intervención dejó capturas, incautación de estupefacientes, armas blancas y elementos robados, entre los que destacan:
- Siete personas capturadas por tráfico de estupefacientes
- Cerca de 10.000 dosis de bazuco incautadas
- Más de mil gramos de marihuana
- Papeletas de cocaína listas para distribución
- Celulares con reporte de hurto
- Cuatro bicicletas robadas
- Municiones
- Armas blancas
Escondidas en habitaciones, maletines y hasta dentro de un peluche, fueron encontradas más de 10.000 dosis de droga en pagadiarios de San Bernardo, durante un operativo en el que siete personas terminaron capturadas.— Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) May 24, 2026
También se incautaron celulares hurtados, bicicletas robadas,… pic.twitter.com/NS11vaHiNw
Uno de los hallazgos más llamativos del operativo ocurrió dentro de una de las habitaciones donde, según las autoridades, se ocultaban más de mil dosis de bazuco y dinero en efectivo dentro de un peluche de una mujer.
Asimismo, las autoridades encontraron droga prácticamente en todas las esquinas de las habitaciones. Siendo los clósets, maletines, gavetas y zonas comunes de los inmuebles los escondites predilectos.
La Secretaría Distrital de Seguridad aseguró que este tipo de intervenciones buscan recuperar sectores históricamente afectados por estructuras criminales y mejorar las condiciones de convivencia en el centro de Bogotá.
Es importante precisar que este barrio también está permeado por problemáticas como los habitantes de calle y la falta de inclusión urbana que no son atendidas en estas intervenciones. Sin embargo, los habitantes del sector celebran el golpe a las bandas criminales.