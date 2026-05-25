Operativo con más de 150 policías en el Santa Fe: increíbles hallazgos de droga hasta en peluches

Más de 150 uniformados de la Policía Metropolitana y miembros de la Secretaría de Seguridad intervinieron este fin de semana ocho puntos clave del barrio San Bernardo, del centro de Bogotá. Las autoridades, que fijaron el operativo en los pagadiarios del sector, reportaron los alarmantes hallazgos.

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Drogas, violencia y disputas criminales en San Bernardo

El barrio San Bernardo se convirtió en uno de los principales focos de inseguridad del centro de Bogotá tras el desmantelamiento de sectores históricos como El Cartucho y el Bronx. En la localidad de Santa Fe, este es uno de los sectores más complejos en materia de seguridad y microtráfico en la capital del país.

Informes y análisis urbanos destacan la compleja realidad del sector provocada por las estructuras criminales y redes de microtráfico que se trasladaron progresivamente hacia esta zona de la localidad de Santa Fe, generando problemas relacionados con:

Expendio de drogas

Habitabilidad en calle

Hurtos

Violencia armada

Receptación de objetos robados

Disputas territoriales entre bandas.

Tal es la problemática que, en marzo de 2025, se registró la explosión de una granada, dejando varios muertos y heridos. Las autoridades confirmaron que este hecho se debe a ofensivas de estructuras criminales del sector.

La explosión ocurrió en el barrio San Bernardo, del centro de Bogotá. Foto: X: @leocaste22

El operativo: capturas y hallazgos

El operativo que se llevó a cabo entre la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad de Bogotá se concentró en los pagadiarios del barrio, señalados por la comunidad como puntos utilizados para expendio de droga, receptación y otros delitos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, esta intervención dejó capturas, incautación de estupefacientes, armas blancas y elementos robados, entre los que destacan:

Siete personas capturadas por tráfico de estupefacientes

Cerca de 10.000 dosis de bazuco incautadas

Más de mil gramos de marihuana

Papeletas de cocaína listas para distribución

Celulares con reporte de hurto

Cuatro bicicletas robadas

Municiones

Armas blancas

Uno de los hallazgos más llamativos del operativo ocurrió dentro de una de las habitaciones donde, según las autoridades, se ocultaban más de mil dosis de bazuco y dinero en efectivo dentro de un peluche de una mujer.

Asimismo, las autoridades encontraron droga prácticamente en todas las esquinas de las habitaciones. Siendo los clósets, maletines, gavetas y zonas comunes de los inmuebles los escondites predilectos.

La Secretaría Distrital de Seguridad aseguró que este tipo de intervenciones buscan recuperar sectores históricamente afectados por estructuras criminales y mejorar las condiciones de convivencia en el centro de Bogotá.

Es importante precisar que este barrio también está permeado por problemáticas como los habitantes de calle y la falta de inclusión urbana que no son atendidas en estas intervenciones. Sin embargo, los habitantes del sector celebran el golpe a las bandas criminales.