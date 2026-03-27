Megaoperación en el centro de Bogotá: Alcaldía recuperó un ‘nuevo Bronx’ en Los Mártires

La Alcaldía de Bogotá adelantó una intervención que logró la recuperación del espacio público en la localidad de Los Mártires, en la noche de este jueves y la madrugada del viernes. Esta generará resultados evidentes en materia de seguridad, convivencia y orden urbano, según la Secretaría de Gobierno.

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La intervención fue llevada a cabo en la zona lineal del Voto Nacional-La Estanzuela, en el marco de las acciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC). La Secretaría celebra que este trabajo les permitirá a los ciudadanos tener acceso nuevamente a este tramo vial.

La megaoperación contó con la participación de más de 350 personas, 12 entidades distritales y el apoyo de la empresa privada.

La intervención fue acompañada por 12 entidades distritales y la empresa privada. Foto: @GAquinteroA

“Este es un trabajo en equipo de todo el distrito, desde el alcalde de Bogotá, trabajando en cada una de las localidades y hoy acá en la que será la nueva sede de la Alcaldía de Los Mártires”, declaró Eduardo Garzón, subsecretario de Gestión Local de la Secretaría de Gobierno.

El alcalde menor de la localidad, John Jáder Suárez, también hizo parte de la intervención y especificó algunos de los trabajos que fueron claves para la recuperación del espacio.

“Nos encontramos alrededor de la nueva sede de la Alcaldía Local de Los Mártires, con acciones como levantamiento de cambuches y de todo tipo de estructuras no convencionales que se encontraban alrededor”, señaló el alcalde local de Los Mártires.

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Con el objetivo de “recuperar el espacio público, mejorar las condiciones de seguridad y mitigar riesgos asociados a ocupaciones indebidas”, la intervención reportó los siguientes resultados:

83 comparendos impuestos

83 vehículos notificados

30 vehículos inmovilizados

53 carcasas de vehículos desnaturalizadas

43 personas registradas

4 armas incautadas

63 m³ de residuos recolectados

11 habitantes de calle abordados, de los cuales ninguno aceptó la oferta distrital

9 carreteros intervenidos.

Se levantaron cambuches y residuos en la zona. Foto: Secretaría de Gobierno

Según lo revelado por el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, esta intervención se realizó entre las 10 de la noche del jueves y las 3 de la mañana del viernes.

Exactamente fueron 563 metros lineales los que se pudieron recuperar por las autoridades distritales; fueron realizados alrededor de la nueva sede de la alcaldía local, el Brox Distrito Creativo y el Centro de Talento del Sena.

“La intervención dejó en evidencia la necesidad de mantener acciones sostenidas, especialmente frente a la presencia de habitantes de calle y ocupaciones informales que afectan el uso adecuado del espacio público”, señaló la Secretaría de Gobierno.

La Alcaldía aseguró tener en cuenta las posibles consecuencias que puede traer esta intervención para las zonas aledañas, por lo que garantizará la presencia institucional permanente en el sector; además, se comprometió a hacerles seguimiento a los puntos críticos de la zona.