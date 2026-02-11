Su moto podría estar ahí: hallaron un ‘deshuesadero’ en la localidad de Los Mártires, en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá propinó durante las últimas horas un duro golpe a los delincuentes, más exactamente a los ladrones de motocicletas.

Según el teniente coronel Edward Vargas, comandante de la estación de Policía de Los Mártires, en inmediaciones del barrio La Favorita fue hallado un ‘deshuesadero’ de motos y ocho personas fueron capturadas.

De acuerdo con el oficial de la Policía, inicialmente una persona alertó a las autoridades sobre el posible hurto de una motocicleta. Tras lo anterior, la Policía desplegó un plan candado en inmediaciones del barrio La Favorita para lograr la ubicación del automotor.

En medio del operativo policial, a los uniformados les llamó la atención un local con algunas personas en su interior y otras afuera.

“En medio de este procedimiento, los uniformados observaron un establecimiento abierto y con varias personas dentro y fuera del mismo. Uno de estos ciudadanos, al notar la presencia de las autoridades, arroja al interior de este inmueble un arma de fuego para no ser capturado”, indicaron desde la Metropolitana de Bogotá.

Tras lo anterior, según el teniente coronel Edward Vargas, los uniformados continuaron con el registro de ese local, hallando en su interior algunas partes de motocicletas que habían sido ‘deshuesadas’.

Una de las motos encontradas en el 'deshuesadero'. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

“Al ingresar a esta bodega, los uniformados evidenciaron que en este lugar se dedicarían, al parecer, al desguace de motocicletas, toda vez que fueron encontradas herramientas y partes de motocicletas como motores, llantas, farolas, suspensiones, entre otras partes con sus sistemas alterados y otras sin identificación”, agregaron desde la Policía.

Sobre las ocho personas capturadas se indicó que una de estas deberá responder ante la justicia por su presunta responsabilidad en el tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, mientras las otras siete por el delito de falsedad marcaria y receptación.

“En el lugar continúan las labores de investigación con personal del Grupo de Automotores de la Seccional de Investigación Criminal, quienes adelantan la verificación de los elementos incautados”, advirtieron.

Finalmente, la Policía Metropolitana de Bogotá reportó que en lo corrido de 2026, en Bogotá han logrado la recuperación de 100 motocicletas y la captura de 2.745 personas por diferentes delitos.