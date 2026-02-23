Vehículos

Motociclista: no portar este accesorio le puede salir muy caro; autoridades anuncian sanciones

Estos elementos de seguridad están diseñados para brindar seguridad y visibilidad, permitiendo monitorear el tráfico de manera activa.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

23 de febrero de 2026, 4:54 p. m.
Esta es la multa para motociclistas si no llevan este importante elemento de seguridad.
Esta es la multa para motociclistas si no llevan este importante elemento de seguridad. Foto: ALETTA / Dos R / Montaje: Semana

La normativa de tránsito en Colombia establece requisitos y obligaciones para los conductores de motocicletas con el fin de garantizar la seguridad vial y reducir riesgos en las vías públicas. El Código Nacional de Tránsito Terrestre estipula en la Ley 769 de 2002 qué elementos son obligatorios para quienes circulan en este tipo de vehículo. Entre estos elementos figuran el casco, las luces direccionales y los espejos retrovisores.

La razón por la que es prohibido el tránsito de motos en los túneles más importantes de Colombia

En el contexto vial colombiano, los espejos retrovisores cumplen una función de seguridad activa, pues amplían el campo visual del conductor, permitiéndole anticipar maniobras de otros vehículos y detectar situaciones de riesgo detrás y a los lados de la motocicleta. Esta importancia técnica y de seguridad ha sido destacada en informes periodísticos que sensibilizan a los usuarios sobre su uso y la función correspondiente.

Decálogo de los motociclistas para su seguridad en la semana de receso
Los motociclistas que utilicen sus dos espejos de forma adecuada, no sufrirán sanciones. Foto: API

¿De cuánto es la multa por no llevar los espejos retrovisores en la moto?

Circular sin espejos retrovisores o con ellos en mal estado puede acarrear una multa importante en Colombia este año. La infracción relacionada con esta falta está clasificada como una infracción C.24 bajo el Código Nacional de Tránsito, y puede equivaler a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), lo que para 2026 se traduce en un valor cercano a $740.000 pesos colombianos.

Por un lado, las motos que superen los 100 km/h están obligadas a tener dos espejos retrovisores, uno ubicado a cada lado del manillar. Mientras que los vehículos que cuenten con una velocidad igual o inferior a 100 km/h solamente tienen que portar el elemento de seguridad del lado izquierdo (de forma preventiva se recomienda usar los dos).

Vehículos

Cambia pico y placa en Cali este martes, 24 de febrero; revise para evitar comparendos

Vehículos

El truco para que la microfibra con la que limpia el carro o la moto dure más de lo normal y no deje manchas

Vehículos

La carretera más peligrosa de china y del mundo; fue tallada a mano por 13 obreros que trabajaron durante cinco años

Vehículos

Quemó su moto porque le impusieron tres comparendos: así fue la desesperada reacción de motero infractor en Bogotá

Vehículos

Alivio al bolsillo: dueños de estos carros podrán tramitar beneficios tributarios ante la DIAN; conozca fechas y cómo hacerlo

Vehículos

¿Qué tan efectivo es buscar carro nuevo por ChatGPT? Concesionarios quedaron mal parados en reciente medición

Vehículos

Rotación del pico y placa en Medellín: así cambiará la medida para este martes, 24 de febrero; evite multas

Tecnología

Si utiliza su celular en esta parte de la moto, podría estar a punto de destrozar la cámara, advierte Apple

Cúcuta

Tragedia en Cúcuta: dos amigas murieron en un accidente cuando manejaban una moto; hay video de lo que hicieron minutos antes

Vehículos

Cada 13 minutos un vehículo es robado en Colombia: aseguradora da recomendaciones para evitar hurtos

Además de la multa, un agente de tránsito puede inmovilizar la motocicleta si considera que la falta de este elemento imposibilita una conducción segura hacia un centro de servicios.

Además de la sanción económica, el reporte detalla que la ausencia de espejos retrovisores implica mayores riesgos de seguridad, al reducir la capacidad del conductor para visualizar otras unidades alrededor de su vehículo y anticipar maniobras que podrían terminar en accidentes.

¿Qué elementos no acarrean multa para los motociclistas?

El Ministerio de Transporte también ha emitido un pronunciamiento aclaratorio respecto de multas que implican elementos instalados en las motocicletas. Según ese reporte, los agentes de tránsito no están facultados para imponer ciertas sanciones basadas en características propias del vehículo que carecen de sustento en el Código Nacional de Tránsito, en particular aquellas que podrían haberse aplicado erróneamente por confusiones normativas.

El sistema ABS evita el bloqueo de las ruedas al frenar y reduce el riesgo de derrapes, una de las mayores causas de siniestros entre motociclistas en Colombia.
Dato: Una de las mayores causas de siniestros entre motociclistas en Colombia son los derrapes. Foto: 123RF

Para la entidad, los “sliders” han dejado de ser sancionables, debido a que los expertos y los conductores han argumentado que son elementos que benefician la seguridad y, asimismo, no afectan la movilidad de otros.

El pronunciamiento del Ministerio se da en relación con dudas sobre qué accesorios o dispositivos pueden ser objeto de comparendos, especialmente en motocicletas que por diseño no siempre cuentan con espacio para transportar ciertos implementos que son obligatorios en automóviles, pero cuya exigencia literal no se aplica de la misma manera a las motos.

Más de Vehículos

Rotación Pico y Placa.

Cambia pico y placa en Cali este martes, 24 de febrero; revise para evitar comparendos

Hay ciertas tácticas para lavar un carro y evitar que la suciedad acumulada termine por afectar la pintura del vehículo.

El truco para que la microfibra con la que limpia el carro o la moto dure más de lo normal y no deje manchas

El túnel Guoliang hace parte de la carretera más peligrosa del mundo.

La carretera más peligrosa de china y del mundo; fue tallada a mano por 13 obreros que trabajaron durante cinco años

Motociclista quemó su moto

Quemó su moto porque le impusieron tres comparendos: así fue la desesperada reacción de motero infractor en Bogotá

Los vehículos híbridos y eléctricos tiene la posibilidad de acceder a descuentos importantes.

Alivio al bolsillo: dueños de estos carros podrán tramitar beneficios tributarios ante la DIAN; conozca fechas y cómo hacerlo

ChatGPT compartió algunos consejos para optimizar el ahorro en aras de comprar un vehículo antes de que finalice el 2023.

¿Qué tan efectivo es buscar carro nuevo por ChatGPT? Concesionarios quedaron mal parados en reciente medición

El pico y placa cubre a Medellín y los demás municipios que integran el Valle de Aburrá

Rotación del pico y placa en Medellín: así cambiará la medida para este martes, 24 de febrero; evite multas

La venta de carros ha sido potencializada por la IA, pero los asesores comerciales siguen siendo claves para cerrar los negocios.

¿Vendedores de carros, amenazados por la inteligencia artificial? Estudio revela dato clave para los concesionarios

Siniestro vial.

Movilidad en Bogotá para este lunes, 23 de febrero: se registra accidente frente al aeropuerto en medio de las intensas lluvias

Noticias Destacadas