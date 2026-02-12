La razón por la que es prohibido el tránsito de motos en los túneles más importantes de Colombia

Un importante túnel de más de 8 kilómetros construido en Colombia está en la mira por los desafíos de seguridad vial que representa. Los conductores discuten la prohibición del tránsito de las motocicletas.
El túnel vehicular conecta el Valle de Aburrá con el Valle de San Nicolás en menos de 18 minutos. Desde 2019 que se inauguró, los ciudadanos y viajeros transitan este pasadizo cuando se dirigen desde el Aeropuerto Internacional José María Córdova hasta Medellín.
Este túnel es clave para la conexión entre el aeropuerto y la ciudad. La obra redujo un tiempo considerable en el desplazamiento a la terminal aérea. En promedio, el viaje entre Medellín y el José María Córdova pasó de 45 minutos a 18.
La alta concentración de monóxido de carbono (CO) es la principal razón por la que se les impide el tránsito a los motociclistas. La concentración de estos gases tóxicos en un túnel cerrado puede afectar la salud de los conductores y sus acompañantes.
Las autoridades consideran que los motociclistas están expuestos a más peligro que los conductores que transitan en un automóvil, tras la falta de protección de una estructura como la cabina vehicular. Al mantener una velocidad constante entre 40 y 80 km/h de los vehículos, la presencia de conductores en motocicletas puede representar un peligro latente.
Además, la baja visibilidad que se puede llegar a presentar dentro de estos túneles significaría una amenaza relevante para los conductores de motos. La inestabilidad que puede significar andar en dos ruedas aumentaría el riesgo de los accidentes ante la humedad del suelo, que provocaría falta de adherencia de los neumáticos.
La medida ha sido criticada fuertemente por los motociclistas, quienes alegan que les impide el acceso a territorios y limita su movilidad.
En caso tal de que los conductores no se sometan a esta medida e incumplan la medida de las autoridades, pueden enfrentar una multa de hasta $572.625, tipificada en el Código Nacional de Tránsito. Esta sería una infracción C14 que sanciona a aquellas personas que transiten en túneles prohibidos.
El Túnel del Oriente no es el único corredor vial que enfrenta este tipo de limitaciones; en el territorio nacional varias vías enfrentan esta misma restricción.
- El Túnel de Sumapaz, que conecta a Villavicencio con Bogotá, enfrenta las mismas restricciones a los motociclistas.
- El Túnel de Buenavista, que también es una conexión entre Villavicencio y Bogotá, limita a los conductores de motocicletas ante la alta humedad.
- El Túnel de Occidente, que también está en Antioquia, conecta el Valle de Aburrá con municipios como Santa Fe de Antioquia.
- El Túnel de la Línea es uno de los más largos de Colombia y cuenta con la restricción para los motociclistas. Esta vía conecta departamentos de Tolima con Quindío.