ANTIOQUIA

La razón por la que es prohibido el tránsito de motos en los túneles más importantes de Colombia

Varios corredores viales de este tipo cuentan con esta limitación de movilidad para los motociclistas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

12 de febrero de 2026, 3:17 p. m.
Túnel de Oriente en Antioquia.
Túnel de Oriente en Antioquia. Foto: Tomada de la página web de Telemedellín.

Un importante túnel de más de 8 kilómetros construido en Colombia está en la mira por los desafíos de seguridad vial que representa. Los conductores discuten la prohibición del tránsito de las motocicletas.

En muchos países aún está prohibida la licencia de conducción para mujeres.
La conducción de motocicletas puede convertirse en un riesgo mortal. Foto: 123rf

El túnel vehicular conecta el Valle de Aburrá con el Valle de San Nicolás en menos de 18 minutos. Desde 2019 que se inauguró, los ciudadanos y viajeros transitan este pasadizo cuando se dirigen desde el Aeropuerto Internacional José María Córdova hasta Medellín.

Este túnel es clave para la conexión entre el aeropuerto y la ciudad. La obra redujo un tiempo considerable en el desplazamiento a la terminal aérea. En promedio, el viaje entre Medellín y el José María Córdova pasó de 45 minutos a 18.

Aeropuerto José María Córdova de Rionegro
Aeropuerto José María Córdova de Rionegro Foto: Semana

La alta concentración de monóxido de carbono (CO) es la principal razón por la que se les impide el tránsito a los motociclistas. La concentración de estos gases tóxicos en un túnel cerrado puede afectar la salud de los conductores y sus acompañantes.

Medellín

Movilidad en Medellín: páginas web y canales digitales para verificar cierres, trancones y emergencias viales

Medellín

¿Cómo está la calidad del aire en el Valle de Aburrá y Medellín tras el fenómeno invernal?

Medellín

Este es el ranking de los barrios más buscados para vivir en Medellín

Medellín

Así delinquía ‘oficina premium’ del sicariato y cobro en Medellín: mandaban a matar hasta extranjeros

Medellín

Clima en Medellín para el 12 de febrero: probabilidad de lluvia y temperaturas estimadas

Vehículos

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este viernes, 13 de febrero

Medellín

Parque Berrío entrará en remodelación tras casi 30 años sin intervención

Turismo

Así es uno de los municipios más jóvenes de Antioquia, un destino reconocido por su producción de panela y riqueza natural

Medellín

Estas son las regiones en alerta tras aumento de mordedura de serpientes venenosas: se han registrado más de 400 casos en 2026

Medellín

Interrupciones programadas de energía en Antioquia: razones técnicas y alcance del plan de EPM

Las autoridades consideran que los motociclistas están expuestos a más peligro que los conductores que transitan en un automóvil, tras la falta de protección de una estructura como la cabina vehicular. Al mantener una velocidad constante entre 40 y 80 km/h de los vehículos, la presencia de conductores en motocicletas puede representar un peligro latente.

Además, la baja visibilidad que se puede llegar a presentar dentro de estos túneles significaría una amenaza relevante para los conductores de motos. La inestabilidad que puede significar andar en dos ruedas aumentaría el riesgo de los accidentes ante la humedad del suelo, que provocaría falta de adherencia de los neumáticos.

Lo que los pasajeros olvidan en el Metro de Medellín: objetos insólitos y cómo recuperarlos

La medida ha sido criticada fuertemente por los motociclistas, quienes alegan que les impide el acceso a territorios y limita su movilidad.

En caso tal de que los conductores no se sometan a esta medida e incumplan la medida de las autoridades, pueden enfrentar una multa de hasta $572.625, tipificada en el Código Nacional de Tránsito. Esta sería una infracción C14 que sanciona a aquellas personas que transiten en túneles prohibidos.

Si no se cumple con el Código Nacional de Tránsito, las autoridades pueden sancionar.
Si no se cumple con el Código Nacional de Tránsito, las autoridades pueden sancionar. Foto: Getty Images
Este es el ranking de los barrios más buscados para vivir en Medellín

El Túnel del Oriente no es el único corredor vial que enfrenta este tipo de limitaciones; en el territorio nacional varias vías enfrentan esta misma restricción.

  • El Túnel de Sumapaz, que conecta a Villavicencio con Bogotá, enfrenta las mismas restricciones a los motociclistas.
  • El Túnel de Buenavista, que también es una conexión entre Villavicencio y Bogotá, limita a los conductores de motocicletas ante la alta humedad.
  • El Túnel de Occidente, que también está en Antioquia, conecta el Valle de Aburrá con municipios como Santa Fe de Antioquia.
  • El Túnel de la Línea es uno de los más largos de Colombia y cuenta con la restricción para los motociclistas. Esta vía conecta departamentos de Tolima con Quindío.

Más de Medellín

La Concesión Pacífico Tres trabaja en la vía Manizales - Medellín

Movilidad en Medellín: páginas web y canales digitales para verificar cierres, trancones y emergencias viales

Respirar

¿Cómo está la calidad del aire en el Valle de Aburrá y Medellín tras el fenómeno invernal?

Túnel de Oriente.

La razón por la que es prohibido el tránsito de motos en los túneles más importantes de Colombia

Medellín concentra una oferta mensual superior a 37.000 inmuebles, con predominio de apartamentos en estratos medios y altos

Este es el ranking de los barrios más buscados para vivir en Medellín

Bandas de Medellín hablan de las elecciones.

Así delinquía ‘oficina premium’ del sicariato y cobro en Medellín: mandaban a matar hasta extranjeros

El Concejo ha acompañado los hitos urbanos, institucionales y sociales que han marcado el desarrollo de Medellín.

Clima en Medellín para el 12 de febrero: probabilidad de lluvia y temperaturas estimadas

Sanciones por incumplir el pico y placa en Medellín.

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este viernes, 13 de febrero

Vista del Parque Berrío, en el centro de Medellín, que será intervenido a partir del 23 de febrero como parte de un proyecto de renovación urbana anunciado por la Alcaldía.

Parque Berrío entrará en remodelación tras casi 30 años sin intervención

Ciudadanos pueden solicitar el certificado de propiedad de manera virtual o presencial en las oficinas de la Alcaldía de Medellín.

Así se solicita el certificado de propiedad en la Alcaldía de Medellín: requisitos, pasos y costos

Cortes de agua en Medellín.

Cortes de agua en Medellín y municipios cercanos este 12 de febrero: EPM anunció suspensiones por modernización de redes

Noticias Destacadas