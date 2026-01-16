Este sábado sube el precio de otros tres importantes peajes en Antioquia, uno de ellos, el del Túnel de Oriente

La Gobernación de Antioquia informó este viernes que, desde las 6:00 a.m. del sábado 17 de enero, subirá el costo de tres importantes peajes en el departamento.

Uno de ellos, el del Túnel de Oriente, que permite llegar en unos 20 minutos desde San Diego, en Medellín, al aeropuerto José María Córdova, y que además permite a usuarios que transitan a varias zonas del oriente antioqueño, como Llanogrande, en Rionegro, ahorrar en tiempo a sus trayectos.

“De acuerdo a los Decretos 2026070000086 y 2026070000085, se reajustan los valores de los peajes a cargo de la Gobernación de Antioquia, es decir, los que hacen parte de la concesión Túnel Aburrá Oriente y el de la vía Pajarito – San Pedro de los Milagros, respectivamente. El aumento se hará con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el DANE para el año 2025, el cual fue del 5,1%“, informó esa entidad territorial.

Estos son los precios:

Para la Concesión Túnel Aburrá Oriente, Categoría 1:

• Túnel de Oriente: $26.300.

• Variante Palmas: $20.200.

• Santa Elena: $15.100.

Se mantiene la tarifa especial temporal, $7.600 categoría 1 y $9.000 categoría 2, que tiene como únicos destinatarios a las comunidades de las veredas El Progreso y La Quiebra que cumplan con los requisitos establecidos para este efecto por las partes del contrato de concesión.

Concesión Vía Láctea, categoría 1:

• Vía Pajarito – San Pedro de los Milagros: $12.900.

Estos incrementos en estos peajes se dan preciso cuando la Agencia Nacional de Infraestructura anunció, precisamente, el alza también de acuerdo al crecimiento del IPC, en 15 estaciones de cobro en todo el país, incluidas dos en Antioquia.

También a la actualización de tarifas en los precios de los pasajes en transportes urbanos como el metro de Medellín, el Transmilenio, en Bogotá, y el MÍO, en Cali.

Además, de ajustes en las tarifas de transportes intermunicipales desde Barranquilla a ciudades aledañas en el Atlántico, Bolívar y Magdalena.

Este el precio del pasaje para buses intermunicipales entre Barranquilla y poblaciones aledañas en 2026

Sin embargo, es preciso aclarar que aún no está definido el alza que se realizará en Barranquilla al transporte público de esa ciudad.