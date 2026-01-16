Antioquia

Este sábado sube el precio de otros tres importantes peajes en Antioquia, uno de ellos, el del Túnel de Oriente

Según la Gobernación de Antioquia, los incrementos se ajustaron con base en IPC.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
16 de enero de 2026, 11:55 p. m.
Túnel de Oriente.
Túnel de Oriente. Foto: Tomada de la página web de Telemedellín.

La Gobernación de Antioquia informó este viernes que, desde las 6:00 a.m. del sábado 17 de enero, subirá el costo de tres importantes peajes en el departamento.

Uno de ellos, el del Túnel de Oriente, que permite llegar en unos 20 minutos desde San Diego, en Medellín, al aeropuerto José María Córdova, y que además permite a usuarios que transitan a varias zonas del oriente antioqueño, como Llanogrande, en Rionegro, ahorrar en tiempo a sus trayectos.

“De acuerdo a los Decretos 2026070000086 y 2026070000085, se reajustan los valores de los peajes a cargo de la Gobernación de Antioquia, es decir, los que hacen parte de la concesión Túnel Aburrá Oriente y el de la vía Pajarito – San Pedro de los Milagros, respectivamente. El aumento se hará con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el DANE para el año 2025, el cual fue del 5,1%“, informó esa entidad territorial.

Estos son los precios:

Medellín

“He cometido desaciertos”: esta es la carta con la que renunció el rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda

Medellín

Ejército destruyó explosivos que el ELN instaló en la Troncal de Occidente, en Valdivia, Antioquia

Medellín

“Es muy duro ver a sus funcionarios desmayarse de hambre”: gerente de hospital de Itagüí rompe llanto por deudas de las EPS

Medellín

Juez compulsa copias para que investiguen penalmente a directivo del Inpec por ‘tarimazo’ en Medellín

Medellín

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, entra en rebelión: dice que no aplicará el decreto de emergencia económica de Gustavo Petro

Medellín

Indignante caso en Antioquia: hombre extorsionó y amenazó a su mamá por no guardarle el carro en un parqueadero

Medellín

Aprueban $1,7 billones para revivir el Ferrocarril de Antioquia: primera fase irá de Bello a Barbosa

Medellín

Así serán los cierres nocturnos en el Túnel Aburrá Oriente a partir de hoy, martes 13 de junio

Para la Concesión Túnel Aburrá Oriente, Categoría 1:

• Túnel de Oriente: $26.300.

• Variante Palmas: $20.200.

• Santa Elena: $15.100.

Se mantiene la tarifa especial temporal, $7.600 categoría 1 y $9.000 categoría 2, que tiene como únicos destinatarios a las comunidades de las veredas El Progreso y La Quiebra que cumplan con los requisitos establecidos para este efecto por las partes del contrato de concesión.

Concesión Vía Láctea, categoría 1:

• Vía Pajarito – San Pedro de los Milagros: $12.900.

Estos incrementos en estos peajes se dan preciso cuando la Agencia Nacional de Infraestructura anunció, precisamente, el alza también de acuerdo al crecimiento del IPC, en 15 estaciones de cobro en todo el país, incluidas dos en Antioquia.

x
Ron DeSantis propone eliminar los peajes para residentes del estado de Florida Foto: Universal Images Group via Getty

También a la actualización de tarifas en los precios de los pasajes en transportes urbanos como el metro de Medellín, el Transmilenio, en Bogotá, y el MÍO, en Cali.

Además, de ajustes en las tarifas de transportes intermunicipales desde Barranquilla a ciudades aledañas en el Atlántico, Bolívar y Magdalena.

Este el precio del pasaje para buses intermunicipales entre Barranquilla y poblaciones aledañas en 2026

Sin embargo, es preciso aclarar que aún no está definido el alza que se realizará en Barranquilla al transporte público de esa ciudad.

Más de Medellín

Túnel de Oriente.

Este sábado sube el precio de otros tres importantes peajes en Antioquia, uno de ellos, el del Túnel de Oriente

John Jairo Arboleda C.Rector de la Universidad de Antioquia

“He cometido desaciertos”: esta es la carta con la que renunció el rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda

Explosivos hallados por el Ejército en Valdivia, Antioquia.

Ejército destruyó explosivos que el ELN instaló en la Troncal de Occidente, en Valdivia, Antioquia

Luis Fernando Arroyave Soto, gerente de Hospital San Rafael de Itagüí.

“Es muy duro ver a sus funcionarios desmayarse de hambre”: gerente de hospital de Itagüí rompe llanto por deudas de las EPS

Advierten de posibles atentados en Medellín. Imagen de referencia de la ciudad y fotografía del 'tarimazo' del presidente Petro con cabecillas de estructuras criminales de la ciudad.

Juez compulsa copias para que investiguen penalmente a directivo del Inpec por ‘tarimazo’ en Medellín

Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el presidente Gustavo Petro.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, entra en rebelión: dice que no aplicará el decreto de emergencia económica de Gustavo Petro

Municipio de Bello, en el departamento de Antioquia.

Indignante caso en Antioquia: hombre extorsionó y amenazó a su mamá por no guardarle el carro en un parqueadero

Ferrocarril de Antioquia

Aprueban $1,7 billones para revivir el Ferrocarril de Antioquia: primera fase irá de Bello a Barbosa

Freddy Guarín

Revelan los millonarios objetos que le robaron al exfutbolista Fredy Guarín en su finca: “Joyas y una gruesa suma de dinero”

Hacienda Nápoles Hipopótamos

Murió un enorme hipopótamo en inmediaciones de la Hacienda Nápoles: habría perdido una batalla por aparearse

Noticias Destacadas