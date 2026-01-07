Nación

Anuncian aumento del pasaje del MIO; estas son las razones del incremento

La medida empezará a regir desde el 10 de enero.

Manuel Santiago Sánchez González

8 de enero de 2026, 2:42 a. m.
Los usuarios deberán cancelar el nuevo valor desde el 10 de enero. Foto: JOSÉ LUIS GUZMÁN / EL PAÍS

Con la llegada del 2026, uno de los principales aspectos que esperan los usuarios del sistema de transporte de las diferentes ciudades es conocer el nuevo valor que regirá para poder utilizar el servicio.

En los últimos días, los habitantes de Cali habían analizado los diversos valores que surgieron por medio del borrador de decreto que se conoció en los últimos días.

Alcaldía de Bogotá busca incrementar valor ya acordado del pasaje de TransMilenio tras anuncio de incremento del salario mínimo

En la noche del 7 de enero de 2026, se conoció, por parte de un comunicado de prensa, que el valor del pasaje del Masivo Integrado de Occidente (MIO) será de $3.500 a partir del 10 de enero de 2026. Es decir, que se reajusta en $300 frente a la tarifa de $3.200 que estuvo vigente en 2025.

Aumento en el precio del pasaje del MIO. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Lo primero que se debe destacar es que el porcentaje de este ajuste es menor al porcentaje de incremento del salario mínimo y del auxilio de transporte, lo que permite que los usuarios mejoren su capacidad de pago y se fortalezca el acceso de los caleños al Sistema Masivo para sus desplazamientos cotidianos.

“Definimos un reajuste responsable, basado en criterios técnicos y sociales, que no sólo cuida el bolsillo de los caleños, sino que les permite mejorar su capacidad de pago en el transporte público y garantiza que el MIO continúe operando con estabilidad y calidad”, afirmó Alejandro Eder, alcalde de Cali.

Se debe agregar que el valor que tendrán que pagar los caleños para el 2026 se fundamenta en el estudio técnico presentado por Metro Cali a la Administración Distrital, el cual sirvió de base para la expedición del decreto que fija la tarifa del sistema.

Cinco trucos infalibles para evitar dolores de cabeza a la hora de comprar pasajes de bus en Colombia

“Los usuarios podrán pagar más viajes en MIO al mes con el auxilio de transporte Con el auxilio de transporte mensual fijado para 2026 en $249.095 y con la tarifa de $3.500, los usuarios podrán cubrir alrededor de 71 viajes al mes, mientras que con las condiciones del año pasado podían pagar 62 pasajes mensuales, esto significa que, durante el 2026 con el auxilio de transporte, podrán adquirir 9 pasajes más cada mes”, destaca el comunicado.

El nuevo valor fue aprobado por las autoridades de Cali. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Por medio del comunicado de prensa se destaca que el estudio técnico analizó cuatro escenarios posibles y concluyó que la tarifa de $3.500 es la opción que logra un equilibrio entre la capacidad de pago del usuario y la sostenibilidad financiera del sistema.

Álvaro José Rengifo, presidente de Metro Cali, explicó: “El valor de $3.500 es el resultado de un análisis riguroso que permite sostener la operación del sistema sin trasladar al usuario ajustes desproporcionados y asegurando que el auxilio de transporte siga cubriendo sus desplazamientos”.

El usuario ya no depende de puntos físicos: ahora puede recargar desde su celular o con un solo movimiento en una máquina inteligente.

