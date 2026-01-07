Con la llegada del 2026, uno de los principales aspectos que esperan los usuarios del sistema de transporte de las diferentes ciudades es conocer el nuevo valor que regirá para poder utilizar el servicio.

En los últimos días, los habitantes de Cali habían analizado los diversos valores que surgieron por medio del borrador de decreto que se conoció en los últimos días.

En la noche del 7 de enero de 2026, se conoció, por parte de un comunicado de prensa, que el valor del pasaje del Masivo Integrado de Occidente (MIO) será de $3.500 a partir del 10 de enero de 2026. Es decir, que se reajusta en $300 frente a la tarifa de $3.200 que estuvo vigente en 2025.

Lo primero que se debe destacar es que el porcentaje de este ajuste es menor al porcentaje de incremento del salario mínimo y del auxilio de transporte, lo que permite que los usuarios mejoren su capacidad de pago y se fortalezca el acceso de los caleños al Sistema Masivo para sus desplazamientos cotidianos.

“Definimos un reajuste responsable, basado en criterios técnicos y sociales, que no sólo cuida el bolsillo de los caleños, sino que les permite mejorar su capacidad de pago en el transporte público y garantiza que el MIO continúe operando con estabilidad y calidad”, afirmó Alejandro Eder, alcalde de Cali.

Se debe agregar que el valor que tendrán que pagar los caleños para el 2026 se fundamenta en el estudio técnico presentado por Metro Cali a la Administración Distrital, el cual sirvió de base para la expedición del decreto que fija la tarifa del sistema.

“Los usuarios podrán pagar más viajes en MIO al mes con el auxilio de transporte Con el auxilio de transporte mensual fijado para 2026 en $249.095 y con la tarifa de $3.500, los usuarios podrán cubrir alrededor de 71 viajes al mes, mientras que con las condiciones del año pasado podían pagar 62 pasajes mensuales, esto significa que, durante el 2026 con el auxilio de transporte, podrán adquirir 9 pasajes más cada mes”, destaca el comunicado.

Por medio del comunicado de prensa se destaca que el estudio técnico analizó cuatro escenarios posibles y concluyó que la tarifa de $3.500 es la opción que logra un equilibrio entre la capacidad de pago del usuario y la sostenibilidad financiera del sistema.

Álvaro José Rengifo, presidente de Metro Cali, explicó: “El valor de $3.500 es el resultado de un análisis riguroso que permite sostener la operación del sistema sin trasladar al usuario ajustes desproporcionados y asegurando que el auxilio de transporte siga cubriendo sus desplazamientos”.