Alcaldía de Bogotá busca incrementar valor ya acordado del pasaje de TransMilenio tras anuncio de incremento del salario mínimo

La Alcaldía de Bogotá publicó este jueves, 1 de enero, un borrador de decreto en el que propone un nuevo valor para el alza que tendrá el pasaje de TransMilenio para este 2026.

Borrador de decreto incremento de tarifa de TransMilenio Foto: SEMANA

Pese a que se había acordado que el incremento sería de 250 pesos, tras el anuncio del nuevo salario mínimo, por parte del Gobierno, la tarifa de transporte en la capital subiría 350 pesos.

Según el documento, el incremento del 23 % del Salario Mínimo superó el supuesto utilizado en la modelación financiera que sirvió de base para la recomendación inicial de ajuste tarifario.

Así avanza la transformación tecnológica de TransMilenio Foto: Transmilenio, API

Dado que el salario mínimo incide de manera directa en los costos operacionales del sistema, esta variación fue catalogada como “un hecho macroeconómico sobreviniente con efectos potenciales sobre las necesidades del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET)”.

En este contexto, TransMilenio actualizó su análisis financiero incorporando el nuevo valor del salario. En una primera evaluación, la empresa mantuvo la recomendación de incremento de $250 para el usuario, pero advirtió que, aun con ese ajuste, se generarían presiones adicionales sobre el FET para el año 2026.

Habrá servicios troncales y zonales para facilitar la asistencia al Festival Cordillera. Foto: Alcaldía de Bogotá

El análisis técnico señaló que las necesidades adicionales de recursos para cubrir la operación del sistema podrían oscilar entre $ 125.614 millones y $ 147.775 millones, bajo el supuesto de que las demás variables de costos se mantuvieran constantes.

Este escenario evidenció que el incremento inicial no era suficiente para absorber el impacto del mayor crecimiento de los costos asociados al salario mínimo y otros factores macroeconómicos.

Sistema Integrado de Transporte Público - SITP Foto: Secretaría de Movilidad

Ante esta situación, TransMilenio puso a consideración de la administración distrital un escenario alternativo que contempla un incremento tarifario de $ 350 para el usuario general.

Como resultado de esta actualización, la estimación del FET se acerca al monto total de recursos aprobados para 2026. No obstante, el documento advierte que incluso con el escenario de incremento de $ 350, persiste una diferencia de $ 49.258 millones adicionales frente al presupuesto aprobado.