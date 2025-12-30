Bogotá

TransMilenio, SITP: esta es la cantidad de pasajes que los usuarios podrán pagar en 2026 con el nuevo monto del auxilio de transporte decretado

Los cálculos se hacen teniendo en cuenta que el Distrito incrementará la tarifa del sistema de transporte el próximo año cerca del 7,8 %, lo que deja el pasaje en $3.450.

Redacción Semana
30 de diciembre de 2025, 6:16 p. m.
Habrá servicios troncales y zonales para facilitar la asistencia al Festival Cordillera.
Habrá servicios troncales y zonales para facilitar la asistencia al Festival Cordillera. Foto: Alcaldía de Bogotá

En noviembre de este año, cuando se presentó el presupuesto de la ciudad para 2026 ante el Concejo de Bogotá, se supo que para el año que viene las tarifas del pasaje de TransMilenio y SITP tendrán un incremento del 7,8 % frente al valor que tuvo durante 2025. Así las cosas, los pasajes pasarán de costar $3.200 a $3.450, un incremento de $250.

El anuncio, que fue confirmado en esa misma fecha por la gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, generó rechazo tanto en el Concejo de Bogotá como en los cientos de usuarios que día a día usan el transporte público para moverse entre sus trabajos y sus hogares.

Incluso, concejales de oposición aseguraron que el incremento del pasaje estaba relacionado con la intención de la administración de “beneficiar a los privados” y a los grandes operadores del transporte en la capital del país. Pese a esto, el distrito aclaró que los incrementos se debían únicamente al alza de los indicadores macroeconómicos del país y al encarecimiento de la operación.

Pese a que los cabildantes catalogaron el alza como descabellada, hoy, tras el anuncio del decreto del salario mínimo y el incremento en el auxilio de transporte, parece que el escenario cambia, pues los bogotanos usuarios de transporte público no solo podrían pagar sus traslados, sino que podrían comprar pasajes de reserva. Hagamos las cuentas.

El auxilio de transporte decretado por el presidente Petro para 2026 quedó estipulado en $249.000, mientras que el pasaje de TransMilenio en Bogotá ascenderá a $3.450.

Teniendo en cuenta esos valores y entendiendo que un trabajador necesite gastar mínimo dos pasajes diarios para moverse entre su casa y su trabajo y viceversa, es decir, $6.900 diarios, y que, al mes, trabaja en promedio 20 días, gastaría $138.000.

Lo anterior quiere decir que ese usuario tiene $111.000 adicionales para solventar otros 16 días de transporte, que se pueden gastar en el mes siguiente o, si trabaja más de 20 días, para llegar al final de mes con todos sus traslados cubiertos.

Es importante decir que esa cifra puede variar dependiendo del valor de los transbordos y si el usuario usa o no más de dos pasajes al día. En todo caso, si así fuera, el nuevo monto del auxilio de transporte le alcanzaría para enfrentar el incremento en los pasajes de TransMilenio en 2026.

Un punto importante para tener en cuenta es que este auxilio solo va dirigido a quienes ganen el salario mínimo y no representa una facilidad para la totalidad de las personas que día a día usan el sistema de transporte masivo de Bogotá.

