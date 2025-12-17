Movilidad

Así se moverá Bogotá en Navidad: rutas especiales, refuerzos y más acompañamiento en Transmilenio

Debido al incremento de los eventos masivos y las jornadas extendidas del comercio, el Sistema adoptó una serie de medidas en beneficio de la movilidad y seguridad de todos los usuarios.

Redacción Semana
17 de diciembre de 2025, 11:05 p. m.
Transmilenio activó una operación especial de movilidad que estará vigente hasta el 24 de diciembre.
En diciembre Bogotá cambia su ritmo. El centro se llena de peatones, los portales reciben más viajeros de lo habitual y los trayectos cotidianos se mezclan con planes culturales, compras y encuentros familiares. Para responder a esta dinámica, Transmilenio activó una operación especial de movilidad que estará vigente hasta el 24 de diciembre, con rutas temporales, refuerzos en estaciones clave y mayor presencia de personal en el Sistema.

La temporada concentra una de las mayores demandas de transporte del año. De acuerdo con María Fernanda Ortiz Carrascal, gerente general de Transmilenio, los eventos masivos, el comercio extendido y las actividades culturales elevan la presión sobre la operación, especialmente en corredores laborales y zonas comerciales del centro y el sur de la ciudad. “Por eso, a un precio justo y de manera más rápida el Sistema acerca a los ciudadanos y visitantes en Bogotá a los sitios donde están concentradas las actividades. Invitamos a nuestros usuarios a utilizar las nuevas rutas y planificar su viaje con anticipación”, afirmó.

Las rutas operan en estaciones y zonas específicas de la ciudad. Foto: Alcaldía de Bogotá - API

Transmilenio priorizó algunas estaciones donde se tiene identificada una alta concentración de personas, en las que estará un equipo territorial en articulación con el Comando de Transporte Masivo de la Policía Metropolitana de Bogotá en los horarios de mayor afluencia: Avenida Jiménez; nueve portales del componente troncal, con especial énfasis en los túneles de Portal 80, Ricaurte, Jiménez, Aguas – Universidades y San Diego; Museo del Oro; Museo Nacional; San Victorino; Flores – Área Andina; Calle 76, y Calle 100.

Rutas temporales

Uno de los principales ajustes para esta temporada es la habilitación de dos rutas navideñas para atender los desplazamientos que se concentran en horas de la noche hacia el centro de la ciudad y el parque El Tunal.

La Ruta Navideña Troncal M09–H09 operará hasta el 24 de diciembre, desde las 6:00 p.m. y hasta el cierre de la operación. Conectará el Portal del Tunal con la estación Museo Nacional, atravesando sectores con alta actividad comercial y cultural. Tendrá paradas en: Parque, Biblioteca, Calle 40 Sur, San Victorino, Las Nieves, San Diego, Museo Nacional y Portal del Tunal.

A este servicio se suma un ajuste en la ruta A60–F60, que tendrá una parada adicional en la estación Avenida Jiménez el 21 de diciembre para facilitar el acceso a una de las zonas comerciales más concurridas del centro.

En las troncales del Sistema se fortalecerá la operación en estaciones donde se espera mayor demanda durante los fines de semana de diciembre:

  • Museo Nacional (M47, G47, 2, M51, F51)
  • San Diego (M47, G47, 2, M51, F51)
  • San Victorino (M47, G47, 2, L10, K10)
  • Museo del Oro (F23, J23)
  • Aguas (F23, J23)
  • Universidades (1, C73, J76, H76, J24, D24, 6, J74, B74)
  • Av. Jiménez (A60, F60), solo fines de semana.

Ruta zonal para recorrer el centro histórico

En el componente TransMiZonal, la Ruta A024 “Ruta Navideña” funciona como un circuito entre la Plaza de Bolívar y la Plaza Cultural La Santamaría. Está habilitada del 13 al 23 de diciembre de 2024, con operación nocturna entre las 6:00 p.m. y las 11:00 p.m. de lunes a sábado, y hasta las 10:00 p.m. los domingos y festivos.

El recorrido inicia en la calle 27 con carrera 5 (frente a la Plaza Cultural), continúa por la carrera 5 al sur, la calle 24 al oriente, la carrera 4 al sur y la calle 12B al oriente, antes de retornar por la carrera 9, la calle 24 y la carrera 7 hasta su punto de origen.

La operación navideña también se sentirá en las estaciones, pues se desplegarán 1.165 personas del equipo territorial (gestores de convivencia, anfitriones, guías y guardas). Según la gerente general de Transmilenio, el plan se apoya en tres frentes: refuerzo del servicio con dos rutas navideñas, una troncal y una zonal circular; acompañamiento con más de mil personas orientando a los usuarios, y el llamado a la corresponsabilidad.

