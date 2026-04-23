La plataforma con la que puede encontrar a su mascota perdida en Bogotá

En los últimos meses, la Alcaldía de Bogotá ha fortalecido las estrategias para facilitar la búsqueda de mascotas perdidas en la ciudad, una problemática frecuente que afecta a cientos de hogares.
Una de las principales herramientas es el portal Perros y gatos buscan su hogar, creado por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).
Esta plataforma funciona como un espacio digital donde los ciudadanos pueden publicar información de animales extraviados o encontrados, con el fin de facilitar su reencuentro. Desde su lanzamiento en agosto de 2025, ya ha permitido que decenas de mascotas regresen a sus hogares.
De acuerdo con datos oficiales de la Alcaldía de Bogotá, al menos 114 animales (78 perros y 36 gatos) han logrado volver con sus familias gracias a las publicaciones realizadas en este portal, lo que evidencia su impacto positivo en la ciudad.
“Bogotá es una ciudad profundamente animalista y cada vez más consciente de la necesidad de habilitar canales de reencuentro entre nuestros animales de compañía y sus hogares perdidos; por esa razón habilitamos este espacio para que todos encontremos un sitio donde buscar a nuestros familiares peludos extraviados”, señaló Antonio Hernández Llamas, director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.
¿Cómo reportar una mascota perdida?
Las personas que atraviesan esta situación pueden reportar el caso de manera sencilla. Solo deben enviar:
- Fotografía del animal
- Descripción (raza, color, características)
- Lugar donde se perdió
- Datos de contacto
Además, el sistema permite que ciudadanos que encuentren animales también publiquen sus datos, lo que amplía las posibilidades de coincidencias y recuperación.
Expertos y autoridades coinciden en que actuar rápidamente es fundamental. Entre las recomendaciones están:
- Difundir la información en redes sociales y grupos locales.
- Revisar constantemente el portal del Distrito.
- Recorrer la zona donde se perdió.
- Contactar clínicas veterinarias y refugios.
También recuerdan que la prevención es clave: el uso de placas de identificación y microchip facilita la localización en caso de extravío.
En ese contexto, el Distrito insiste en que la colaboración ciudadana es determinante. Cada publicación, fotografía de alta calidad o reporte puede ser la clave para que un perro o gato regrese a casa.
Por otra parte, son bastante incisivos en evitar el abandono de las mascotas. De acuerdo con la Secretaría de Ambiente y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, al año son abandonados 11.000 perros en la capital. Ciudad Bolívar, Usme, Bosa y Kennedy son las localidades de la capital donde más se presenta el abandono.