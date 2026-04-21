Un nuevo caso de crueldad animal genera indignación en Cundinamarca, luego de que un perro fuera brutalmente atacado con un machete y hoy lucha por sobrevivir.

El hecho ocurrió en el municipio de Pulí, donde el animal, bautizado como “Puli”, fue encontrado con graves heridas en su rostro que dejaron expuesta parte de su hocico y lengua.

De acuerdo con el reporte conocido por Citytv, el canino presentaba lesiones de alta complejidad, lo que evidenciaría un ataque intencional con arma blanca. Las imágenes del estado en el que fue hallado han causado rechazo entre la comunidad y usuarios en redes sociales, quienes exigen justicia y castigo para los responsables.

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Tras ser rescatado, “Puli” fue trasladado de urgencia a un centro veterinario, donde permanece bajo observación médica. Especialistas trabajan para estabilizarlo y lograr su recuperación, aunque su estado sigue siendo delicado debido a la gravedad de las heridas.

El caso ha reavivado el debate sobre el maltrato animal en el país. Organizaciones defensoras de animales han reiterado el llamado a fortalecer las denuncias y a aplicar sanciones ejemplares contra quienes cometen este tipo de agresiones. Además, recuerdan que en Colombia los animales son reconocidos como seres sintientes y están protegidos por la ley.

Por ahora, las autoridades buscan identificar a los responsables del ataque. La comunidad, por su parte, ha mostrado solidaridad con el animal y espera que el caso no quede en la impunidad. Este hecho se suma a otros episodios recientes de violencia contra animales, lo que ha encendido las alarmas sobre la necesidad de reforzar la protección y la cultura de respeto hacia ellos.

Otro caso de maltrato animal, esta vez en TransMilenio

Este lunes se difundieron varios videos de un caso de maltrato animal en la estación de TransMilenio 20 de Julio. En las imágenes se puede ver cómo tienen amarrado a un rottweiler y entre dos personas intentan ponerle un bozal a la fuerza, mientras el animal demuestra lo incómodo y el miedo que le causa la escena.

Antonio Hernández Llamas, Director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, por medio de un video dio a conocer las acciones que se van a tomar a partir de lo sucedido.

“TransMilenio nos informa que ha pedido de inmediato el retiro de esta persona; no es bienvenido para nada que pueda ser maltratado un animal prestando servicios para el distrito. Lo segundo, el alcalde Galán me ha pedido de inmediato iniciar inspección y vigilancia en lo que corresponde al instituto para ver la situación de ese perro y los demás perros que se utilizan por parte de esta empresa justamente para los servicios de vigilancia; esta actividad no está prohibida”, enfatizó.

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Además, explicó que la ley Lorenzo tiene como objetivo que, mientras los animales hagan parte de estos servicios, deben ser respetados absolutamente y se deben cumplir las condiciones de bienestar.

“Lo que encontremos permitirá 1) remitir expediente a la superintendencia de vigilancia, 2) que Transmilenio pueda tomar otras acciones si así corresponde, y nosotros nos encargaremos de lo que tiene que ver con las autoridades de policía frente a la situación de los animales”, sentenció.

En horas de la tarde de este martes, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada se dirigió a la estación de servicio con el objetivo de verificar el cumplimiento de la ley Lorenzo por las denuncias presentadas el día de ayer.

“@SuperVigilancia hace presencia en la estación de @TransMilenio del 20 de Julio verificando el cumplimiento de la #LeyLorenzo ante las denuncias de maltrato recibidas por parte de la ciudadanía”, se lee en el trino de la institución.