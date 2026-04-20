Rescate masivo en Ciudad Bolívar: 11 perros y un cerdo vivían encadenados y sin alimento

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) informó sobre el rescate de 11 perros y un cerdo en una zona rural de la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.

Durante el operativo, el equipo que hizo la visita evidenció que los animales permanecían en un entorno con deficiencias de higiene y sin estructuras adecuadas para su resguardo frente al clima.

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En el informe médico se describe el lugar donde residían los animales de compañía como insalubre, debido a la presencia de encharcamientos de agua y lodo, factores que aumentan el riesgo de infecciones.

En el sitio se detectó que seis de los cachorros estaban amarrados con cadenas de hierro de aproximadamente un metro de longitud, lo que impedía su movilidad y comportamiento natural.

El reporte oficial señaló además que “ninguno de los animales contaba con acceso a agua potable ni alimento al momento de la inspección; los recipientes disponibles se encontraban en mal estado higiénico y estructural”.

IDPYBA interviene predio rural en el sur de Bogotá por maltrato a animales comunitarios. Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Su salud y el lugar donde vivían

Los animales se encontraban en estructuras con rejas oxidadas y una acumulación persistente de materia fecal y orina. Según el instituto, la ausencia de superficies adecuadas para el descanso obligaba a los ejemplares a utilizar llantas en mal estado como único soporte, elemento que no cumple con los estándares mínimos de bienestar.

Tras el análisis médico, se confirmó que los animales presentaban cuadros de desnutrición, condición física baja y signos de ansiedad y estrés crónico derivados de la falta de rutinas de ejercicio. En cuanto a su historial sanitario, el IDPYBA aclaró que los caninos no contaban con un esquema de vacunación actualizado ni registros de desparasitación.

Entre los hallazgos clínicos específicos reportados por los veterinarios se encuentran:

Otitis externa y lesiones dermatológicas.

Signos de conjuntivitis y enfermedad periodontal.

Presencia de masas compatibles con procesos tumorales en algunos individuos.

Alteraciones en el sistema reproductivo, incluyendo lesiones que sugieren antecedentes de cirugías previas sin seguimiento.

El IDPYBA y la Policía rescataron a 11 perros y un cerdo en Ciudad Bolívar. Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Proceso administrativo y traslado

Ante la gravedad de los hallazgos, el equipo médico veterinario emitió un concepto desfavorable sobre el estado de los ejemplares. Por lo anterior, la Policía Nacional efectuó la aprehensión material de los 11 caninos y el porcino para proteger su integridad física.

Actualmente, los animales se encuentran bajo la custodia del Instituto, donde fueron trasladados a espacios seguros. Allí reciben evaluación médica constante y exámenes especializados para tratar sus patologías, dado que en varios casos la condición de salud es reservada. Las autoridades competentes iniciarán los procesos administrativos correspondientes para determinar las responsabilidades de los propietarios del predio.