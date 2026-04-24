Plantón frente al Invima este 24 de abril: razones y todo lo que hay que saber de la jornada

Este viernes, la sede principal del Invima será el punto de concentración de una jornada informativa y de protesta que busca cambiar la normativa sobre la producción de medicamentos en el país.

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La movilización, liderada por la organización Animal Defenders International (ADI), coincide con el Día Mundial de los Animales Usados en Laboratorios y tiene como objetivo radicar una serie de peticiones técnicas ante las autoridades sanitarias colombianas.

Datos clave de la jornada

Punto de encuentro: Carrera 10 # 64 – 28 (Sede Invima).

Carrera 10 # 64 – 28 (Sede Invima). Hora: A partir de las 11:00 a.m.

A partir de las 11:00 a.m. Motivo: Exigencia de implementación de métodos alternativos en la ciencia y denuncia de falta de supervisión estatal.

¿Cómo afecta esto al ciudadano común?

Más allá de la movilidad en la Carrera 10, la importancia de esta jornada para el consumidor radica en la eficacia de los fármacos.

Los organizadores buscan informar a la ciudadanía sobre por qué el modelo actual de pruebas podría estar quedando obsoleto.

“La experimentación en animales es problemática porque cada especie responde diferente a medicamentos y sustancias, lo que hace que las pruebas no predigan con precisión los efectos en humanos”, señala el comunicado oficial.

Según las cifras que se manejarán en la jornada, la tasa de falla de los medicamentos que entran en pruebas humanas —tras haber pasado por laboratorios animales— oscila entre el 80% y el 97%.

Esto significa que la modernización de estas pruebas no es solo un tema ético, sino de seguridad y eficiencia médica para los pacientes.

Las peticiones al Gobierno Nacional

Durante el plantón, se solicitará formalmente al Ministerio de Salud y al Invima que se adopten medidas similares a las de la FDA en Estados Unidos, que recientemente inició un proceso para eliminar la obligatoriedad de pruebas en animales si existen métodos alternativos validados.

El grupo de manifestantes piden al Gobierno nacional la supervisión para que se eliminen este tipo de pruebas en animales. Foto: Getty Images

Las solicitudes clave son:

Fortalecimiento de métodos alternativos: Validación de tecnologías que no utilicen seres vivos. Actualización de requisitos: Eliminar la exigencia de pruebas animales para investigar seguridad y eficacia de nuevos productos biológicos. Supervisión efectiva: Cumplimiento real de la Ley 84/89 (Estatuto Nacional de Protección Animal), la cual, según los convocantes, presenta un “incumplimiento persistente” por parte de las autoridades territoriales, además de la participación activa de los entes competentes creando estrategias que contribuyan a la eliminación gradual de estas pruebas.

“Se evidencia un incumplimiento de la normatividad existente y una ausencia de respuesta a solicitudes de información básica”, advierte el comunicado oficial que se difundió.

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Recomendaciones de movilidad

Para quienes deban transitar por la Carrera 10 con calle 64, se sugiere tomar vías alternas como la Avenida Caracas o la Carrera 7, ante la posible afluencia de personas en la zona administrativa del Invima.

La jornada se perfila como un espacio de pedagogía sobre cómo la ciencia colombiana debe alinearse con los estándares internacionales para garantizar productos 100% aplicables a los humanos.