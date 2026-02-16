Bob Coveiro: la conmovedora historia del perro que vivió junto a la tumba de su dueña e inspiró una ley de entierro para mascotas

La conmovedora historia de Bob, un perro que durante diez años permaneció fielmente junto a la tumba de su dueña en Brasil, motivó la creación de una legislación inédita en el estado de São Paulo. Este hecho permitió que la sociedad reconozca formalmente el vínculo afectivo entre las mascotas y sus familias humanas, según informó el diario El País.

El gobernador Tarcísio de Freitas promulgó la Ley 56/2015, conocida popularmente como “Ley Bob Coveiro” (Bob el sepulturero, en portugués), que autoriza que animales domésticos como perros y gatos puedan ser enterrados junto a sus propietarios.

Bob, apodado “Coveiro” por su costumbre de permanecer junto a la tumba de su dueña en Taboão da Serra, se convirtió en un símbolo de lealtad inquebrantable. Tras el fallecimiento de su tutora en 2011, el perro se instaló en el cementerio y allí permaneció durante una década, recibiendo cuidados de los trabajadores del camposanto que le construyeron un refugio y se ocuparon de su alimentación.

Su constante presencia en los sepelios y su carácter amigable con los visitantes lo hicieron famoso en redes sociales y medios de comunicación brasileños.

En 2021, Bob falleció atropellado al salir del cementerio, en un accidente cuyo responsable huyó del lugar. Su historia motivó a organizaciones de protección animal a rendirle homenaje, incluyendo la instalación de una estatua en su honor en 2022 dentro del mismo cementerio, perpetuando así la memoria de un animal que se convirtió en emblema de fidelidad y amor hacia los humanos.

Además, el legado de Bob trasciende su propia historia: tras morir atropellado, el can fue sepultado junto a su dueña, cumpliendo simbólicamente con la fidelidad que mostró en vida. La ley que lleva su nombre busca honrar ese vínculo, permitiendo que otras familias vivan la experiencia de compartir su último adiós con sus mascotas, y consolidando una tradición de respeto y afecto hacia los animales.

“Quien ya perdió una mascota sabe que no es solo un animal, es familia. Y esta ley reconoce ese vínculo, aportando más respeto en el momento de la despedida”, afirmó uno de los impulsores del proyecto, el diputado Eduardo Nóbrega, en un video publicado en redes sociales.

La norma otorga a los servicios funerarios municipales la responsabilidad de establecer los lineamientos precisos para garantizar la correcta aplicación de la medida, adaptándose a cada localidad dentro del estado más poblado de Brasil.