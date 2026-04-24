Lo que necesitan los perros para vivir más años; expertos revelan 3 cuidados indispensables

La relación de los perros con los humanos es de las más antiguas y profundas. Estos animales han sido compañeros de caza, guardianes, pastores y ayudantes en tareas cotidianas, lo que fortaleció un vínculo que ha llevado a que ahora estos peludos sean parte fundamental para muchas personas y hogares, con un gran apoyo emocional.

Las mascotas sufren en silencio: los comportamientos ‘normales’ de su perro que podrían ser una urgencia, según experta

Hoy en día, los perros no solo cumplen funciones prácticas, sino que también son considerados miembros de la familia. Su capacidad de generar apego, reducir el estrés y brindar compañía ha sido estudiada dentro de la psicología, mostrando beneficios reales para la salud mental y el bienestar de los humanos.

Esa conexión afectiva lleva a que las personas quieran que sus fieles amigos les duren mucho tiempo y para ello, además de los cuidados veterinarios, hay otros aspectos que deben tenerse en cuenta y que son clave para prolongar la vida saludable de estos compañeros de vida.

El ejercicio es clave para preservar la salud de los perros. Foto: Getty Images

Audrey Ruple, epidemióloga veterinaria de Virginia Tech, quien participa en el Proyecto de Envejecimiento Canino, asegura que a medida que los humanos desarrollan un vínculo individual con sus perros, piensan en su esperanza de vida de la misma manera que lo hacen con ellos mismos. Así las cosas, estos son tres consejos de los expertos para cuidar la salud de estos animales de compañía.

Ejercicio constante

No es un secreto que una de las cosas más efectivas que pueden hacer los humanos para ayudar a sus perros a vivir una vida larga y saludable es ejercitarlo regularmente. Una publicación de National Geographic menciona a la profesora de la Facultad de Medicina Veterinaria de Texas A & M e investigadora del Proyecto de Envejecimiento Canino, Kate Creevy, quien afirma que la evidencia demuestra que la actividad física está relacionada con una mejor salud cognitiva y menos diagnósticos médicos reportados por los dueños.

Estos son los múltiples beneficios de tener un perro después de los 50 años

Esto se relaciona con que el ejercicio reduce las tasas de obesidad, la cual está relacionada con un mayor riesgo de enfermedades como diabetes, osteoartritis, incontinencia urinaria y deterioro de la función respiratoria que pueden acortar la vida de un perro.

Relacionamiento canino

Al igual que los humanos, para los perros también es importante hacer amigos. Los investigadores del mencionado proyecto descubrieron que la conexión social puede tener un profundo impacto en el bienestar canino.

El relacionamiento de los perros con otros animales es clave para salvaguardar su salud. Foto: Getty Images

National Geographic menciona un estudio de 2023 en el que se reveló que los perros que tenían más amigos humanos y animales, incluidos gatos, pájaros y roedores, presentaban menos diagnósticos médicos, como osteoartritis, alergias y enfermedades gastrointestinales, según sus dueños. “Los perros son una especie social, igual que las personas”, afirma Creevy.

Cuidado con la alimentación

En el mercado hay múltiples productos para alimentarlos, pero es clave tener precaución de la comida que se les da a los peludos caninos. Los alimentos crudos, por ejemplo, pueden contener microorganismos que causan infecciones como la salmonela. Las comidas caseras normalmente no cubren las necesidades de proteínas, grasas y micronutrientes de los perros y se relacionaron con mayores tasas de enfermedades gastrointestinales y renales.

Así mismo, el el exceso de restos de comida, especialmente los grasos, puede provocar problemas potencialmente mortales como gastroenteritis hemorrágica y pancreatitis, según indica el profesor adjunto de atención primaria en la Facultad de Medicina Veterinaria de UC Davis, Erik Olstad.