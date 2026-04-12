Estos son los múltiples beneficios de tener un perro después de los 50 años

Tener una mascota no es cualquier cosa. Implica tiempo, paciencia y hacerse responsable de otro ser vivo, pero quienes tienen perro saben que todo eso pasa a un segundo plano cuando empiezan a ver lo que realmente aporta a la vida diaria.

Un perro termina convirtiéndose en parte clave del bienestar, no solo emocional, sino también físico. Según datos de Purina Colombia, convivir con estos animales puede cambiar hábitos, mejorar el estado de ánimo e incluso abrir la puerta a nuevas experiencias y relaciones.

Tener un canino obliga a moverse más, a hacer actividad física. Sacarlo a caminar, jugar con él o simplemente compartir tiempo activo hace que las personas incorporen ejercicio sin darse cuenta. Y eso, con el tiempo, termina impactando positivamente la salud.

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De hecho, hay estudios que han encontrado que personas que han sufrido problemas cardíacos tienen mayores probabilidades de recuperación cuando tienen una mascota en casa. No es solo una percepción: hay efectos reales en el cuerpo.

Pero donde más se siente ese impacto es en lo emocional. Los perros tienen una capacidad muy particular de generar bienestar.

Su compañía constante y ese afecto sin condiciones ayudan a bajar los niveles de estrés, algo que se traduce en menos carga mental en el día a día. Por eso, muchas veces se vuelven un apoyo clave para quienes viven solos o están pasando por momentos difíciles.

Incluso, su papel ha ido más allá del hogar. Hoy es cada vez más común ver perros en hospitales o procesos terapéuticos, acompañando a personas en duelos o situaciones complejas.

Parte de esto tiene una explicación científica. Investigaciones del Centro Nacional para la Información Biotecnológica de los Estados Unidos han demostrado que interactuar con mascotas aumenta la oxitocina, una hormona relacionada con el bienestar.

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¿Qué produce tantos beneficios a la hora de tener un perro?

La interacción con mascotas, desarrolla varios efectos importantes para el cuerpo, por ejemplo:

Disminución de la respiración y frecuencia cardíaca

Reducción de la presión arterial

Inhibición de la producción de hormonas del estrés

Sensación de tranquilidad y empatía en contextos sociales

Todos estos cambios ayudan a crear en el cuerpo un estado de calma y comodidad.

Todo esto contribuye a entender por qué el vínculo con un perro va mucho más allá de tener una mascota. Para muchas personas, termina siendo un apoyo constante que impacta directamente su calidad de vida, casi como un amigo que siempre está ahí.