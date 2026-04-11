Este es el país que otorga licencia laboral si su mascota se enferma: conozca cómo funciona el permiso de tres días al año

Italia ha marcado un hito significativo tanto en el ámbito laboral como en la protección del bienestar animal al introducir un permiso específico que autoriza a los empleados a faltar a su puesto de trabajo para atender a sus mascotas enfermas.

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Gracias a esta iniciativa, el país se posiciona como pionero a nivel mundial al reconocer jurídicamente que el cuidado de un animal de compañía puede justificar una ausencia laboral, la cual incluso puede ser remunerada en determinadas circunstancias.

Esta propuesta, vista como un paso adelante en la idea de “familia multiespecie”, brinda a los trabajadores la posibilidad de pedir hasta tres días de licencia al año, siempre y cuando aporten un informe veterinario que confirme la condición de salud del animal.

Las mascotas pueden ser cuidadas por sus amos en caso de estar enfermas.

Asimismo, esta disposición supone un logro tanto jurídico como social, ya que pone de manifiesto la creciente importancia de las mascotas en la vida diaria en Italia, donde más de la mitad de los hogares cuentan con al menos un animal de compañía.

Aunque la iniciativa generó asombro en la comunidad internacional, su origen se sitúa en un hecho clave ocurrido en 2017. En aquel momento, una trabajadora de la Universidad La Sapienza de Roma pidió un permiso laboral con el fin de atender a su perro enfermo.

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La autoridad judicial resolvió a su favor, al estimar que el cuidado del animal constituía una obligación relevante que no debía pasarse por alto.

El hecho terminó convirtiéndose en un elemento fundamental para las asociaciones defensoras del bienestar animal y para los juristas que promovían el cambio normativo.

El permiso puede durar hasta 3 días, dependiendo del caso. Foto: Getty Images

Con el paso del tiempo y tras prolongadas deliberaciones, el ejecutivo italiano optó por incorporar este tipo de autorización en su marco laboral, situando así a Italia como referente internacional en la integración de la protección animal dentro del entorno profesional.

En otros países como el Reino Unido y Estados Unidos, este tipo de permisos no está regulado por ley. Sin embargo, muchas empresas privadas, especialmente en sectores modernos como la tecnología, han comenzado a implementar políticas internas más flexibles.

Estas incluyen el llamado “pawternity leave” (permiso por mascotas), días libres para adopción, opciones de teletrabajo cuando la mascota está enferma o incluso seguros veterinarios como parte de los beneficios laborales.

Mujer brindando atención y cuidado a un canino. Foto: Getty Images

Esta tendencia refleja un cambio cultural en el que las mascotas son consideradas miembros de la familia, lo que impulsa a algunas organizaciones a adaptar sus políticas para mejorar el bienestar emocional de sus empleados. Aun así, estas medidas dependen exclusivamente de cada empresa y no de una obligación legal estatal.