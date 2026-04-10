En Medellín, cada vez más ciudadanos están aprendiendo que una emergencia con un perro o un gato no siempre se resuelve en una clínica veterinaria, sino en los primeros minutos de reacción.

Bajo esa lógica, la Alcaldía distrital abrió nuevas capacitaciones gratuitas en primeros auxilios para animales de compañía.

Esta iniciativa busca que cualquier persona pueda actuar de forma rápida y segura ante accidentes domésticos o situaciones críticas.

Empresa en Nueva York ofrece hasta 1.000 dólares por hora por besar perros, ¿de qué trata esta inusual propuesta de trabajo?

¿Dónde se realizan las capacitaciones en Medellín?

Las jornadas gratuitas de formación se están desarrollando en distintos espacios institucionales y comunitarios de la ciudad, con el apoyo de la administración distrital y aliados académicos.

Estos son los principales puntos donde se llevan a cabo:

Centro de Bienestar Animal La Perla

Instalaciones de la Alcaldía de Medellín (sedes administrativas y auditorios distritales)

Espacios comunitarios vinculados a programas de bienestar animal del Distrito

Jornadas descentralizadas en comunas y barrios priorizados por la Secretaría de Medio Ambiente

Eventos pedagógicos en alianza con fundaciones y colectivos de protección animal

Modalidad virtual en plataformas educativas habilitadas por la Fundación Franz Weber

El curso, según la Fundación Franz Weber, incluye contenidos como reanimación cardiopulmonar (RCP), manejo de hemorragias, intoxicaciones, quemaduras, convulsiones y golpes de calor,.

Además, se tratan temas de interés, como son los protocolos básicos de transporte seguro del animal hasta una clínica veterinaria.

Todo esto está diseñado para escenarios reales de vida urbana, donde la mayoría de emergencias ocurren en el hogar o en espacios públicos.

De acuerdo con la información divulgada por la Alcaldía de Medellín y diferentes medios de comunicación, este tipo de formación hace parte de la estrategia distrital de bienestar animal y educación ciudadana.

Por esto, no se cobra inscripción ni matrícula a los participantes, ya que el programa es financiado por la administración municipal en alianza con la Fundación Franz Weber.

#Atención / En Medellín hay capacitación gratuita para salvar la vida de perros y gatos en emergencias. pic.twitter.com/KaZ5RsYFaj — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) April 10, 2026

Una ciudad donde los animales ya están en la agenda pública

El programa se desarrolla en alianza con la Fundación Franz Weber, una organización internacional que ha impulsado cursos similares en distintos países de Latinoamérica.

Los contenidos están diseñados por médicos veterinarios especializados en urgencias.

El objetivo no es formar profesionales, sino ciudadanos capaces de estabilizar a un animal mientras llega la atención médica.

Un veterinario ausculta a un perro durante una revisión, un procedimiento clave que también se enseña en las capacitaciones de primeros auxilios para mascotas en Medellín para detectar signos de alerta temprana. Foto: Stock

Esto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de las mascotas.

La formación ciudadana en primeros auxilios se vuelve una herramienta preventiva clave.

Bogotá se une en una gran “Tapatón” para contribuir con el cuidado y bienestar de perros sin hogar

La lógica es simple: si más personas saben qué hacer en los primeros minutos de una emergencia, menos animales llegan en estado crítico a los servicios veterinarios.

Con estas capacitaciones, Medellín se suma a una tendencia regional donde ciudades como Quito y Bogotá también han impulsado cursos gratuitos de primeros auxilios para animales de compañía.