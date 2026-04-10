Sangrado nasal en perros: causas y cómo actuar sin empeorar la situación, según veterinarios

Los perros han ganado espacio como animales de compañía, debido a su capacidad de formar vínculos emocionales con los seres humanos. Son mascotas que destacan por su lealtad, afecto y comportamiento protector, convirtiéndose en un gran apoyo emocional.

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Sin embargo, es importante prestar mucha atención, pues hay diversas afecciones que los pueden aquejar y que requieren de pronta atención para evitar situaciones más complejas.

Una de ellas es poco común, por lo que es clave que, si se presenta, se lleve al canino al veterinario. Se trata del sangrado nasal, conocido como epistaxis, que si bien en algunos casos tiene un origen que no resulta grave, siempre requiere de atención de un especialista.

El sangrado nasal en los perros es poco común, por lo que se le debe prestar atención. Foto: Getty Images

Causas de la epistaxis

Las razones por las que se presenta la epistaxis pueden ser diversas. Una de ellas son las infecciones, que pueden ser crónicas, causadas por bacterias u hongos y, en algunos casos, pueden provocar una hemorragia.

Otra de las causas comunes que pueden explicar esta situación es la presencia de algún cuerpo extraño en la nariz. En estos casos es habitual ver que le sale sangre al estornudar y es posible que esto se presente porque hay semillas, hojas, fragmentos de huesos o astillas de madera que irritan la mucosa, provocando que se restriegue la nariz con las patas o contra cualquier superficie.

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En este caso, según el portal Experto Animal, si a simple vista sus cuidadores pueden observar el objeto en el interior de las fosas nasales, lo recomendable es intentar extraerlo con unas pinzas.

De lo contrario, se debe acudir al veterinario para que sea él quien lo saque, ya que un objeto alojado en las fosas nasales puede causar problemas como infecciones.

Si los perros tienen sangrado, es importante mantenerlos tranquilos. Foto: Getty Images

De igual forma, detrás de esta afección puede haber factores que suelen ser más complejos, como los tumores nasales, tanto benignos como malignos, los cuales se presentan en perros de edad avanzada.

En estos casos, el sangrado puede ser recurrente y progresivo y, por ello, lo que se debe hacer es acudir al especialista para conocer el tipo de tratamiento que requiere la mascota, que en muchos casos es la cirugía.

Otra causa compleja que genera sangrado es la ingestión de sustancias tóxicas, como los venenos para roedores y los repelentes de babosas y caracoles. Cuando esto se presenta puede ser grave, ya que interfiere directamente en los mecanismos de coagulación, por lo que la asistencia al veterinario es determinante.

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Siempre es clave, según los expertos, observar si la sangre sale por una o ambas fosas nasales, si hay estornudos asociados, si el perro se rasca la cara o si muestra otros síntomas como dificultad para respirar o debilidad, y esto ayudará a determinar la urgencia.

Recomendaciones a tener en cuenta

Los expertos de la red de hospitales veterinarios VCA Animal Hospitals dan unos tips clave para tener en cuenta si el animal presenta sangrado.

Mantener al perro tranquilo. La presión arterial elevada asociada con la excitación aumentará el sangrado. Mantener la calma también ayudará a reducir la ansiedad de la mascota.

Colocar una bolsa de hielo en el puente de la nariz (en la parte superior del hocico). En razas de hocico corto, asegurarse de que la mascota pueda respirar sin que le caiga la bolsa de hielo. El frío contraerá los pequeños vasos sanguíneos, lo que detendrá el sangrado.

No administrar ningún medicamento a menos que el veterinario lo indique específicamente.