Esta reacción de los perros, que a veces pasa desapercibida, puede llegar a ser una señal de algo más grave

Los propietarios de perros observan frecuentemente conductas habituales en estos animales, tales como el movimiento de la cola, los estornudos o el seguimiento de su propia cola.

Si bien la mayoría de estas actividades carecen de implicaciones clínicas, la cronicidad de ciertos hábitos, como el mordisqueo de las patas, requiere una revisión técnica por parte de los cuidadores para determinar el origen del comportamiento.

El rascado o mordisqueo eventual de las extremidades no representa una señal de alarma; sin embargo, la preocupación surge cuando esta acción se realiza con una frecuencia y fuerza superiores a lo normal.

Una de las razones por las que los perros se muerden las patas con fuerza es debido al estrés por el encierro. Foto: Getty Images

¿Qué pasa si mi perro se muerde las patas?

De acuerdo con el portal especializado ExpertoAnimal, este tipo de conducta se clasifica en dos vertientes principales:

Causas físicas

Causas psicológicas.

En el primer grupo se encuentran las patologías asociadas a irritaciones en la dermis que provocan prurito o picazón intensa. Existen diversas enfermedades de la piel que generan una irritación constante, lo que deriva en que el animal se muerda de manera persistente como mecanismo de alivio.

Entre las afecciones más comunes que afectan el tejido cutáneo de los perros se encuentran la dermatitis atópica, la pododermatitis y la aparición de quistes interdigitales.

Ante la presencia de sarpullidos o lesiones visibles, resulta indispensable acudir a una consulta veterinaria para evitar daños significativos en los tejidos de las extremidades.

Por otro lado, el factor psicológico juega un papel determinante en el bienestar del animal. Los especialistas indican que el mordisqueo de las patas puede ser una respuesta a estados emocionales específicos del canino.

Este comportamiento suele funcionar como una vía para canalizar la ansiedad y el estrés, factores que regularmente están asociados al encierro prolongado, la falta de estímulos o la permanencia del animal atado durante jornadas extensas, según reportó el medio especializado.

Al tratarse de una respuesta a condiciones del entorno, el diagnóstico de estas patologías resulta más complejo que el de las causas físicas.

Debido a la diversidad de factores que pueden desencadenar esta conducta, ExpertoAniml recomienda un protocolo de acción estricto. En caso de observar que el hábito es reiterativo, se sugiere acudir al veterinario para descartar inicialmente la presencia de enfermedades cutáneas antes de proceder con un diagnóstico de origen conductual.

Identificar si la raíz es una infección fúngica, parasitaria o un cuadro de ansiedad es fundamental para establecer el tratamiento adecuado y preservar la integridad física del canino.