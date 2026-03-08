4 Patas

El último adiós: dueños despiden a su perrita con serenata antes de morir y el video se vuelve viral

El cantante adaptó la letra de la canción ‘Amor eterno’ horas antes de que la familia le practicara la eutanasia a su mascota.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción 4
8 de marzo de 2026, 12:21 p. m.
Familia despidió a su mascota con una serenata antes de practicarle la eutanasia.
Familia despidió a su mascota con una serenata antes de practicarle la eutanasia. Foto: TikTok: @felioks23

Recientemente, circuló en redes sociales un video que documenta la despedida de una familia a su mascota, una canina de nombre Cattaleya, horas antes de ser sometida a un procedimiento de eutanasia. Las imágenes registran a los dueños del animal reunidos a su alrededor, acompañando sus últimos instantes de vida con una serenata en vivo.

La última voluntad del vecino: el barrio que se unió para ayudar a 19 perritos tras la muerte de su dueño

Durante la intervención musical, la agrupación de mariachis interpreta la canción ‘Amor eterno’, una composición escrita por Juan Gabriel y reconocida internacionalmente por la versión de Rocío Dúrcal.

El punto de mayor interacción en la publicación ocurre cuando el vocalista modifica un fragmento de la letra original; en lugar de entonar “Cómo quisiera que tú vivieras”, el intérprete canta “Cómo quisiera que no te fueras”, ajustando la estrofa al contexto del procedimiento veterinario.

@felioks23 Un día antes de decir adiós, le regalamos su propia serenata, te extraño mucho cattaleya :(#perritos ♬ sonido original - pipex

Esta adaptación de la letra provocó una ola de reacciones entre los usuarios de las plataformas digitales. Hasta el momento de la difusión del material, los propietarios de Cattaleya no han revelado los motivos clínicos ni el diagnóstico que derivó en la decisión de aplicarle la eutanasia a la mascota.

4 Patas

¿Por qué no debería dar de comer a su perro en un plato? La advertencia de una experta etóloga

4 Patas

En video: inesperada amistad entre un gato y un caballo conmueve a miles en redes sociales

4 Patas

Gratitud sin límites: la pareja que donó 120 millones de dólares al hospital que salvó a su perro

4 Patas

Si su gato no juega con sus juguetes, podría estar cometiendo este error que estaría afectando su instinto natural

4 Patas

Conny, perrita de apoyo emocional, es buscada por su familia en Bogotá; está en tratamiento y necesita atención veterinaria

4 Patas

Bogotá impulsará emprendimientos de mascotas: los beneficios y apoyos que traerá el nuevo acuerdo

4 Patas

La última voluntad del vecino: el barrio que se unió para ayudar a 19 perritos tras la muerte de su dueño

4 Patas

Conozca a Tunico, un perrito que se hizo viral por ayudarse en su tratamiento respiratorio

4 Patas

¿Son suyos? Buscan a los dueños de dos perros encontrados en la carrera 7 con calle 70, en Bogotá

4 Patas

En video quedó el asombroso rescate de dos perros que no podían salir de una represa por sus propios medios

La agrupación encargada de la música, identificada en las redes como Mariachi Loco Zipaquirá, utilizó la sección de comentarios para dejar un mensaje sobre su participación en el evento.

El intérprete principal escribió: “Tuve el honor de acompañar con mi voz a esta perrita en sus últimos momentos antes de partir. Quiero aprovechar para enviarle un abrazo lleno de cariño a su familia. Sé que despedir a un compañero de vida nunca es fácil, y más cuando se trata de un ser que nos regaló tanto amor incondicional”.

En la continuación de su mensaje público, el músico subrayó el valor del acompañamiento en este tipo de situaciones: “Para mí fue un privilegio poder estar ahí y brindar, aunque fuera por unos minutos, un poco de calma, amor y compañía en medio de un momento tan doloroso. Gracias por permitirme acompañarlos en esa despedida tan llena de amor. De corazón espero que el recuerdo de su perrito siga viviendo siempre con la misma ternura con la que lo cuidaron”.

El registro audiovisual generó un alto volumen de tráfico en la red social TikTok. De acuerdo con las métricas de la plataforma, la publicación superó la barrera de los 1,1 millones de visualizaciones y alcanzó la cifra de 315.000 likes en sus primeros días de circulación.

La sección de comentarios reúne las impresiones de los usuarios frente al suceso. Entre las respuestas con mayor cantidad de interacciones, destacan mensajes que analizan la escena:

  • “Entonces le llevaban serenata para despedirla y el cantante adaptó un pedacito de la canción y ahí dolió más”.
  • “Cómo le hacen los mariachis para no llorar”
  • “Ya tiene un amigo en el cielo”.

Más de 4 Patas

Creativo

¿Por qué no debería dar de comer a su perro en un plato? La advertencia de una experta etóloga

Video viral en redes sociales

En video: inesperada amistad entre un gato y un caballo conmueve a miles en redes sociales

Cómo el tratamiento de un perro inspiró la mayor donación veterinaria del mundo

Gratitud sin límites: la pareja que donó 120 millones de dólares al hospital que salvó a su perro

Muchos dueños cometen errores al intentar jugar con sus compañeros felinos.

Si su gato no juega con sus juguetes, podría estar cometiendo este error que estaría afectando su instinto natural

Perros desaparecidos en Bogotá

Conny, perrita de apoyo emocional, es buscada por su familia en Bogotá; está en tratamiento y necesita atención veterinaria

Concejo de Bogotá aprueba en primer debate proyecto para fortalecer negocios de bienestar animal

Bogotá impulsará emprendimientos de mascotas: los beneficios y apoyos que traerá el nuevo acuerdo

Perritos sin hogar

La última voluntad del vecino: el barrio que se unió para ayudar a 19 perritos tras la muerte de su dueño

Los perros de raza beagle se encuentran dentro del listado.

Los perros más desobedientes y difíciles de entrenar: lista de las razas que más desafían a sus dueños

El trigo sarraceno o alforfón es una alternativa de alimentación nueva

El ingrediente que debería evitar en la comida de su perro o gato, según experta veterinaria

Noticias Destacadas