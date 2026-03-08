El último adiós: dueños despiden a su perrita con serenata antes de morir y el video se vuelve viral

Recientemente, circuló en redes sociales un video que documenta la despedida de una familia a su mascota, una canina de nombre Cattaleya, horas antes de ser sometida a un procedimiento de eutanasia. Las imágenes registran a los dueños del animal reunidos a su alrededor, acompañando sus últimos instantes de vida con una serenata en vivo.

La última voluntad del vecino: el barrio que se unió para ayudar a 19 perritos tras la muerte de su dueño

Durante la intervención musical, la agrupación de mariachis interpreta la canción ‘Amor eterno’, una composición escrita por Juan Gabriel y reconocida internacionalmente por la versión de Rocío Dúrcal.

El punto de mayor interacción en la publicación ocurre cuando el vocalista modifica un fragmento de la letra original; en lugar de entonar “Cómo quisiera que tú vivieras”, el intérprete canta “Cómo quisiera que no te fueras”, ajustando la estrofa al contexto del procedimiento veterinario.

Esta adaptación de la letra provocó una ola de reacciones entre los usuarios de las plataformas digitales. Hasta el momento de la difusión del material, los propietarios de Cattaleya no han revelado los motivos clínicos ni el diagnóstico que derivó en la decisión de aplicarle la eutanasia a la mascota.

La agrupación encargada de la música, identificada en las redes como Mariachi Loco Zipaquirá, utilizó la sección de comentarios para dejar un mensaje sobre su participación en el evento.

El intérprete principal escribió: “Tuve el honor de acompañar con mi voz a esta perrita en sus últimos momentos antes de partir. Quiero aprovechar para enviarle un abrazo lleno de cariño a su familia. Sé que despedir a un compañero de vida nunca es fácil, y más cuando se trata de un ser que nos regaló tanto amor incondicional”.

En la continuación de su mensaje público, el músico subrayó el valor del acompañamiento en este tipo de situaciones: “Para mí fue un privilegio poder estar ahí y brindar, aunque fuera por unos minutos, un poco de calma, amor y compañía en medio de un momento tan doloroso. Gracias por permitirme acompañarlos en esa despedida tan llena de amor. De corazón espero que el recuerdo de su perrito siga viviendo siempre con la misma ternura con la que lo cuidaron”.

El registro audiovisual generó un alto volumen de tráfico en la red social TikTok. De acuerdo con las métricas de la plataforma, la publicación superó la barrera de los 1,1 millones de visualizaciones y alcanzó la cifra de 315.000 likes en sus primeros días de circulación.

