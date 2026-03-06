4 Patas

Gratitud sin límites: la pareja que donó 120 millones de dólares al hospital que salvó a su perro

Pareja dona 120 millones de dólares a la Universidad de California tras la recuperación de su perro. Conozca el impacto de este hito histórico.

Valentina Rueda Rodríguez

6 de marzo de 2026, 9:26 p. m.
Imagen de referencia

Lo que inició como una emergencia médica familiar en 2018 se ha consolidado hoy como un hito financiero y científico para la educación superior. Los filántropos Joan y Sanford I. Weill formalizaron recientemente una donación de 120 millones de dólares a la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de California, Davis (UC Davis), motivados por el exitoso tratamiento que recibió su mascota, un perro llamado Ángel, tras ser diagnosticado con un linfoma.

Este aporte ha sido calificado por la institución académica como “la donación más grande jamás realizada a la medicina veterinaria en todo el mundo”. El impacto de estos recursos no solo altera la infraestructura física de la universidad, sino que redefine la capacidad de investigación clínica en el sector.

El origen del compromiso: La historia de Ángel

De acuerdo con las declaraciones oficiales emitidas por la Universidad de California, el vínculo entre la familia Weill y la institución se fortaleció hace seis años. En ese entonces, Ángel fue atendido por especialistas de UC Davis, logrando superar un diagnóstico crítico.

“La atención de Ángel en UC Davis dejó una huella imborrable en nuestra familia”, afirmó Joan Weill en el comunicado institucional. Por su parte, Sanford Weill, reconocido exdirector de Citigroup, destacó que la decisión de invertir en esta facultad responde a que la institución alberga a “muchas de las mentes más brillantes en medicina animal y humana”, priorizando un enfoque de atención compasiva e investigación de vanguardia.

Distribución de los fondos: Infraestructura y ciencia

La administración de la universidad ha detallado de manera transparente el destino de los 120 millones de dólares, los cuales se ejecutarán a través de la Fundación de la Familia Weill:

  • 80 millones de dólares: Se destinarán a la construcción del nuevo Hospital para Animales Pequeños. Este centro docente permitirá ampliar la capacidad operativa para atender a 20.000 pacientes adicionales cada año.
  • 40 millones de dólares: Serán invertidos en investigación clínica y fundamental, con un enfoque especial en oncología y enfermedades complejas que afectan tanto a animales como a humanos.

El doctor Mark Stetter, decano de la facultad, señaló que esta generosidad permitirá a la institución “estar a la altura de los desafíos más urgentes que enfrenta nuestro mundo”, refiriéndose a la interconexión entre la salud ambiental, animal y humana.

Un nuevo nombre para una nueva era

Como reconocimiento a este aporte histórico, la junta directiva de la universidad anunció el cambio de nombre de la dependencia, que a partir de ahora se denominará Facultad de Medicina Veterinaria Joan y Sanford I. Weill.

Este tipo de gestos filantrópicos subraya una tendencia creciente entre grandes donantes estadounidenses: la inversión en ciencia aplicada que busca puentes entre la medicina veterinaria y la oncología humana. Los Weill han expresado que su motivación principal es potenciar tratamientos para el cáncer en mascotas que, eventualmente, puedan derivar en protocolos de aplicación rápida para seres humanos.

