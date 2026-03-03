Curso gratis de primeros auxilios para perros y gatos: requisitos y fechas de inscripción en marzo

Ante la oleada de la temporada de lluvias en Colombia, que ha dejado afectaciones considerables en regiones como el departamento de Córdoba, la Red Internacional de Ciudades por la Protección Animal (Red Doméstica) anunció la apertura de un curso virtual gratuito de primeros auxilios para animales de compañía. La iniciativa busca capacitar a la ciudadanía y a los organismos de socorro en la atención inmediata de mascotas en situaciones de riesgo.

Esta formación académica es liderada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), y cuenta con el respaldo técnico y pedagógico de la Fundación Franz Weber (FFW) a través de su escuela especializada.

Prevención de escenarios de vulnerabilidad

Las inundaciones registradas recientemente en el norte del país no solo han desplazado a miles de familias, sino que han dejado a cientos de animales en condiciones de vulnerabilidad extrema. Según los reportes de las autoridades locales en Córdoba, el manejo de animales durante las evacuaciones y la atención de heridas o enfermedades tras las inundaciones representan un desafío logístico y técnico.

En respuesta a este panorama, el curso “Primeros Auxilios para Animales de Compañía” se presenta como una herramienta para mitigar el impacto de desastres naturales y accidentes domésticos. El programa, diseñado por médicos veterinarios con experiencia en territorio, ya cuenta con cerca de 2.000 inscritos, lo que refleja la creciente preocupación de la ciudadanía por el bienestar de sus mascotas.

Detalles de la formación del curso

El curso se desarrolla bajo una modalidad virtual, permitiendo que los interesados gestionen su tiempo durante las 40 horas de duración estimadas. Al finalizar y cumplir con los requisitos académicos, los participantes recibirán una certificación gratuita.

La capacitación está estructurada en áreas de conocimiento que abarcan:

Bienestar Animal y Etología.

Medicina Veterinaria preventiva.

Aspectos legales del Derecho Animal en Colombia.

Técnicas de reanimación y estabilización.

La formación es dictada por el especialista Sebastián Díaz Zúñiga, profesional en Medicina Intensiva y Anestesiología Veterinaria, lo que garantiza un enfoque académico y con experiencia profesional, dejando de lado recomendaciones populares que podrían poner en riesgo la vida del animal.

Módulo especial: rescate en catástrofes

Uno de los pilares diferenciadores de esta edición es la inclusión de una unidad didáctica especializada en el rescate de animales en situaciones de catástrofe. Este módulo aborda protocolos específicos para actuar durante inundaciones, deslizamientos y otros fenómenos climáticos.

“El propósito es brindar herramientas prácticas para actuar correctamente ante situaciones de urgencia, fortaleciendo la capacidad de respuesta no solo de los cuidadores, sino de voluntarios y servidores públicos”, señalaron voceros de la Red Doméstica durante el lanzamiento.

¿Cómo acceder a la capacitación?

El curso está abierto a tutores de mascotas, rescatistas, funcionarios públicos y ciudadanía en general de todo el país. Si desea acceder a este curso se puede inscribir en el siguiente enlace: https://escuelaffw.org/escuela/primeros-auxilios-en-animales-de-compania-reddomestica/

Esta iniciativa se suma a otros esfuerzos de protección animal que han cobrado relevancia en el país, como los casos de recuperación de animales víctimas de maltrato o el abandono de animales de edad avanzada.