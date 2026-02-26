4Patas

Salmonella ahora en perros: Retiran del mercado famosas galletas caninas por posible brote de infección

Se emitió una alerta urgente de retiro para un conocido snack de perros por riesgo de Salmonella.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

26 de febrero de 2026, 10:00 p. m.
Retiran del mercado popular snack para perros por riesgo de Salmonella
Retiran del mercado popular snack para perros por riesgo de Salmonella Foto: x

Una alerta ha encendido las alarmas entre los dueños de mascotas y las autoridades de salud, luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) ha solicitado el retiro inmediato de un lote específico de golosinas para perros tras detectar una posible contaminación con la bacteria Salmonella.

La situación no solo pone en riesgo la vida de los caninos, sino que representa una amenaza directa para los humanos que manipulan el producto.

Don Jediondo y su noble gesto con una perrita abandonada en Bosa: ¿se la llevará a Sutamarchán?

El origen de la alerta

El retiro fue ordenado este martes 24 de febrero de 2026, luego de que pruebas de laboratorio externas detectaran la presencia de la bacteria en un lote de producción de la empresa Elite Treats, con sede en Florida.

Aunque el problema se identificó inicialmente en unidades que no habían llegado a las estanterías, la agencia federal determinó que un lote específico de sus “Chicken Chips” sí alcanzó a ser distribuido en diversas tiendas minoristas.

4 Patas

En video quedó el asombroso rescate de dos perros que no podían salir de una represa por sus propios medios

Perros

El simple método que le permite identificar un concentrado premium de uno de baja calidad para su perro; hay 3 ingredientes clave

Medellín

Caminata canina en Rionegro unirá bienestar animal, servicios veterinarios gratuitos y solidaridad

4 Patas

La lista actualizada de alimentos comunes que son veneno para su gato; mejor evítelos

4 Patas

Paso a paso: Así se realiza el registro obligatorio de perros de manejo especial para evitar multas de hasta $900.000

4 Patas

Si está buscando un nuevo mejor amigo peludo, esta es la plataforma perfecta para adoptarlo en Bogotá

4 Patas

Familia busca a Rocky, perrito desaparecido tras asustarse por la pirotecnia al sur de Bogotá

Noticias Estados Unidos

Retiran popular marca de alimento crudo para perros y gatos por posible contaminación en EE. UU.; así puede saber cuál es

Vida Moderna

El método efectivo para saber si la carne está dañada

Cómo

¿Por qué es un error lavar el pollo antes de cocinarlo?

Hasta el momento, no se han confirmado reportes oficiales de mascotas o personas infectadas, pero la FDA ha sido enfática: el riesgo de contagio es alto si no se toman medidas preventivas de inmediato.

Si usted reside o ha adquirido productos en estados como Alabama, Florida, Georgia, Carolina del Norte o Carolina del Sur, debe prestar especial atención, ya que fue en esta región donde se concentró la distribución del lote contaminado.

Los síntomas: ¿Cómo saber si su perro está en peligro?

La salmonelosis en mascotas puede manifestarse de diversas formas, y en algunos casos, el animal puede ser un “portador sano” que no muestra signos externos pero que es capaz de contagiar a los humanos a través de su saliva o heces.

Los síntomas más comunes reportados por la FDA incluyen:

  • Letargo extremo y falta de apetito.
  • Vómitos y fiebre.
  • Diarrea persistente, que en casos graves puede presentar rastros de sangre.

Un riesgo para toda la familia

Alerta en Bogotá: orden de desalojo pone en riesgo a 113 animales de un santuario

El peligro de esta alerta radica en que la bacteria puede saltar de la mascota al dueño con una facilidad. Tocar las galletas contaminadas, manipular los platos de comida o incluso recibir un “beso” de un perro infectado son vías de transmisión directas.

En los humanos, la Salmonella provoca náuseas, calambres abdominales y fiebre. Sin embargo, en grupos vulnerables como niños y adultos mayores, las complicaciones pueden requerir hospitalización inmediata.

¿Qué hacer si tiene el producto?

La recomendación de las autoridades es clara: no intente rescatar el producto ni dárselo a otros animales. Deséchelo en una bolsa de basura sellada. Además, es importante desinfectar profundamente cualquier superficie que haya estado en contacto con el snack, incluyendo encimeras y los recipientes de agua y comida de su mascota.

Más de 4 Patas

Enternecedor video de rescate de un par de perros - X (@mariselafuentealb)

En video quedó el asombroso rescate de dos perros que no podían salir de una represa por sus propios medios

Así puede identificar si la comida de su perro es de calidad.

El simple método que le permite identificar un concentrado premium de uno de baja calidad para su perro; hay 3 ingredientes clave

El evento propone un espacio incluyente donde corredores, familias y animales de compañía compartirán la ruta

Caminata canina en Rionegro unirá bienestar animal, servicios veterinarios gratuitos y solidaridad

Gato comiendo

La lista actualizada de alimentos comunes que son veneno para su gato; mejor evítelos

El trámite incluye el registro del animal ante la autoridad local correspondiente.

Paso a paso: Así se realiza el registro obligatorio de perros de manejo especial para evitar multas de hasta $900.000

Estos son algunos perros y gatos disponibles para que sean adoptados.

Si está buscando un nuevo mejor amigo peludo, esta es la plataforma perfecta para adoptarlo en Bogotá

Mascotas perdidas

Familia busca a Rocky, perrito desaparecido tras asustarse por la pirotecnia al sur de Bogotá

Su ternura fue determinante para iniciar su proceso de adopción

Video l El antes y después de Kulek, un perrito rescatado que vivió dos años en un refugio y superó varias cicatrices

La participación activa de la comunidad es clave para el éxito de estas actividades, por eso recomendaron a las comunidades legar puntualmente y seguir todas las indicaciones del personal presente para garantizar una atención ágil, segura y respetuosa para los animales.

Realizan jornadas gratuitas de esterilización para perros y gatos en Bogotá; estas son las fechas

Noticias Destacadas