Salmonella ahora en perros: Retiran del mercado famosas galletas caninas por posible brote de infección

Una alerta ha encendido las alarmas entre los dueños de mascotas y las autoridades de salud, luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) ha solicitado el retiro inmediato de un lote específico de golosinas para perros tras detectar una posible contaminación con la bacteria Salmonella.

La situación no solo pone en riesgo la vida de los caninos, sino que representa una amenaza directa para los humanos que manipulan el producto.

El origen de la alerta

El retiro fue ordenado este martes 24 de febrero de 2026, luego de que pruebas de laboratorio externas detectaran la presencia de la bacteria en un lote de producción de la empresa Elite Treats, con sede en Florida.

Aunque el problema se identificó inicialmente en unidades que no habían llegado a las estanterías, la agencia federal determinó que un lote específico de sus “Chicken Chips” sí alcanzó a ser distribuido en diversas tiendas minoristas.

Hasta el momento, no se han confirmado reportes oficiales de mascotas o personas infectadas, pero la FDA ha sido enfática: el riesgo de contagio es alto si no se toman medidas preventivas de inmediato.

Si usted reside o ha adquirido productos en estados como Alabama, Florida, Georgia, Carolina del Norte o Carolina del Sur, debe prestar especial atención, ya que fue en esta región donde se concentró la distribución del lote contaminado.

Los síntomas: ¿Cómo saber si su perro está en peligro?

La salmonelosis en mascotas puede manifestarse de diversas formas, y en algunos casos, el animal puede ser un “portador sano” que no muestra signos externos pero que es capaz de contagiar a los humanos a través de su saliva o heces.

Los síntomas más comunes reportados por la FDA incluyen:

Letargo extremo y falta de apetito.

Vómitos y fiebre.

Diarrea persistente, que en casos graves puede presentar rastros de sangre.

Un riesgo para toda la familia

El peligro de esta alerta radica en que la bacteria puede saltar de la mascota al dueño con una facilidad. Tocar las galletas contaminadas, manipular los platos de comida o incluso recibir un “beso” de un perro infectado son vías de transmisión directas.

En los humanos, la Salmonella provoca náuseas, calambres abdominales y fiebre. Sin embargo, en grupos vulnerables como niños y adultos mayores, las complicaciones pueden requerir hospitalización inmediata.

¿Qué hacer si tiene el producto?

La recomendación de las autoridades es clara: no intente rescatar el producto ni dárselo a otros animales. Deséchelo en una bolsa de basura sellada. Además, es importante desinfectar profundamente cualquier superficie que haya estado en contacto con el snack, incluyendo encimeras y los recipientes de agua y comida de su mascota.