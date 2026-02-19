Alerta en Bogotá: orden de desalojo pone en riesgo a 113 animales de un santuario

La senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, y los habitantes del barrio La Esmeralda situado en la localidad de Teusaquillo, están denunciando que el santuario “Granja La Marielita”, sería desalojado en los próximos días por parte del IDRD (Instituto Distrital de Recreación y Deporte).

Un refugio de más de dos decadas en funcionamiento

Se trata de un espacio que lleva más de 20 años recuperando de animales víctimas de maltrato. Entre los animales que alberga este lugar, se encuentran especies como conejos, gallos rescatados de peleas, patos, gansos, cobayas y otras especies que, según los voluntarios, reciben atención veterinaria, vacunación y procesos de adaptación.

En un comunicado de prensa la senadora Hernández afirmó que esta decisión dejaría en la calle a 113 animales rescatados de situaciones de maltrato y abandono. Según lo dicho por la congresista este refugio lleva más de 20 años al servico de la comunidad, siendo un espacio de rehabilitación y cuidado de pequeñas especies, además de escenario pedagógico para estudiantes de colegios y universidades que asisten a procesos de educación ambiental y bienestar animal.

Hernández catalogó esta medida como “arbitraria y repudiable”, pues al parecer no existiría una orden judicial que la respalde. Es importante recalcar que la iniciativa de la granja inició en el año 1993 y en el 2006 se convirtió en un refugio multiespecie. Esmeralda también aseguró que la medida resulta contradictoria, ya que el mismo Distrito reconoció a la zona como el primer Ecobarrio de la ciudad y ha destacado en diferentes ocasiones el trabajo ambiental y comunitario que ahí se desarrolla.

¿Que dicen las autoridades?

El IDRD se pronunció sobre el tema y dijo que la desición del desalojo se tomó a partir de unas visitas técnicas realizadas por parte de los funcionarios de la alcaldía, en estas visitas se evidenciaron varios incumplimientos a la norvativa. Desde entonces,la orden ha causado controversia entre los habitantes de la localidad de Teusaquillo, que se han opuesto tajantemente a desalojar el lugar con la premisa de restituir el espacio público.

La visita del equipo ambiental evidenció , por ejemplo, que la granja tiene un “cerramiento artesanal no autorizado” e incluye un área infantil. Además, promueve la interacción directa de grupos comunitarios y estudiantiles con los animales “sin permisos ni requisitos técnicos establecidos”.

Y es que, de acuerdo con las conclusiones de la entidad distrital, aseguraron que toda actividad que involucre permanencia, mantenimiento o exhibición de animales en un parque distrital requiere conceptos de uso del suelo y permisos ambientales, los cuales no existen en el caso puntual de La Esmeralda.

Un llamado al distrito para frenar la desición

Un voluntario del santuario, identificado como John López advirtió que si el desalojo se concreta, los animales quedarían desamparados y se afectaría también a cientos de niños y jóvenes que participan semanalmente en actividades formativas.“Aquí no se reproducen ni se comercializan animales, se rescatan y se les brinda un hogar”, afirmó.

Ante la situación, la senadora del pacto histórico convocó para el 19 de febrero una mesa técnica con el IDRD y otras entidades distritales, con el fin de reconsiderar la decisión antes del plazo máximo fijado para el 10 de marzo. Hernández hizo un llamado al Distrito para que, en lugar de ejecutar el desalojo, se brinden soluciones concertadas que garanticen la protección de los animales y la continuidad del proyecto comunitario.