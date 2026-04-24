En Bogotá, la protección animal continúa posicionándose como una prioridad que requiere del trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanía.

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En medio de este proceso, el voluntariado se consolida como una herramienta clave para atender a cientos de perros que viven en condición de calle o en hogares de paso, enfrentando dificultades relacionadas con la alimentación, la salud y el cuidado básico.

Para el mes de mayo, se abrió una convocatoria de voluntariado que busca apoyar a perros en condición de calle o rescatados, a través de distintas jornadas que se desarrollarán en sectores de Soacha, Ciudad Bolívar y el municipio de Tocaima (Cundinamarca).

La iniciativa es liderada por la fundación Huellas Positivas y se harán varias actividades durante el mes, iniciando el 3 de mayo de 2026, con una jornada de apoyo en terreno entre Soacha y Ciudad Bolívar.

Además, el voluntariado continuará el 9 y 10 de mayo, con nuevas jornadas enfocadas en el acompañamiento a los animales, limpieza de espacios, apoyo logístico y entrega de insumos. Estas actividades buscan fortalecer el cuidado diario de los perros rescatados y mejorar sus condiciones mientras esperan un hogar definitivo.

Dentro del cronograma también se destaca una jornada especial el 16 de mayo, centrada en la alimentación masiva de perros, donde los voluntarios podrán participar en la entrega de comida y atención básica a decenas de animales en situación vulnerable.

Las actividades incluyen recolección de donaciones como concentrado, medicamentos, cobijas y utensilios, así como labores de cuidado directo, limpieza y acompañamiento. La fundación ha reiterado que el apoyo ciudadano es fundamental para sostener estos espacios y seguir rescatando animales.

Quienes deseen participar deben inscribirse previamente a través de los canales oficiales de la fundación, teniendo en cuenta que algunos cupos pueden ser limitados dependiendo de la logística de cada jornada.

Esterilizaciones gratuitas en Bogotá

En línea con el objetivo de dar prioridad al bienestar animal en la capital, la Alcaldía de Bogotá anunció una nueva jornada de esterilizaciones gratuitas que se llevará a cabo entre el 27 y el 30 de abril de 2026, con un total de 170 cupos disponibles para perros y gatos.

Estas jornadas están dirigidas principalmente a animales de compañía pertenecientes a hogares vulnerables y a aquellos que se encuentran en condición de calle, como parte de las estrategias del Distrito para el control poblacional y la prevención del abandono.

El proceso de inscripción se realiza previamente y los cupos son limitados, por lo que las autoridades recomiendan a los interesados estar atentos a los canales oficiales.

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Asimismo, se establecen una serie de requisitos para garantizar el bienestar de los animales durante el procedimiento, como cumplir con condiciones de salud adecuadas y seguir las indicaciones previas y posteriores a la cirugía.

Desde el Distrito han reiterado que la esterilización es una de las medidas más efectivas para reducir la sobrepoblación animal, evitar camadas no deseadas y disminuir riesgos de enfermedades. Además, contribuye a mejorar el comportamiento de los animales y su calidad de vida en general.

Estas acciones hacen parte de una política integral de bienestar animal que busca no solo atender las problemáticas actuales, sino también generar soluciones sostenibles a largo plazo.

La combinación entre participación ciudadana, a través del voluntariado, y programas institucionales como las esterilizaciones refuerza el compromiso de la ciudad con la protección de los animales más vulnerables.