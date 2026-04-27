“Nunca sentí tanto miedo”: hombre relata el angustiante rescate de su perro tras caer a un río y en redes aplauden su valentía

De las tantas escenas que se viralizan a diario en las redes sociales, una ha captado especialmente la atención luego de que un hombre, identificado como Hans Nagrath, pusiera en riesgo su vida para rescatar a su perro llamado Benny de solo dos años.

Según relató en el medio CBS News Boston, el animal cayó al río Charles, un cuerpo de agua cuyas bajas temperaturas —alrededor de los 39,2 °F— convirtiendo este momento en un escenario aún más peligroso.

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En cuestión de segundos, lo que parecía un incidente controlable se transformó en una situación en la que el hombre tuvo que actuar con rapidez para salvar tanto a su mascota como a él mismo de estas condiciones extremas.

Por fortuna, la historia tuvo un final feliz y cientos de usuarios en redes han aplaudido la valentía de este sujeto, que demostró que su vínculo con su mascota no conoce de límites.

De paseo, a un momento de tensión que se hizo viral

De acuerdo con Hans Nagrath, la caía de su perro, un goldendoodle, ocurrió durante un paseo habitual, mientras corrían cerca del río Charles. Sin embargo, todo cambió en cuestión de segundos cuando el canino vio un grupo de gansos y, sin pensarlo dos veces, terminó lanzándose al agua para perseguirlos.

En ese momento, el hombre comenzó a ver cómo Benny se alejaba cada vez más, sin responder a sus llamados y perdiendo fuerza en medio del río, afectado por los vientos y la corriente. Ante esta situación, y antes de lanzarse al agua, varias personas presentes le advirtieron que no lo hiciera debido al riesgo que representaba.

Aún así, Nagrath aseguró que no tenía opción y no podía dejar que su perro se ahogara, por lo que decidió lanzarse al agua helada, aunque pronto se dio cuenta del peligro que corría cuando el frío comenzó a robarle la energía, le dificultó la respiración y complicó su regreso a la orilla, mientras Benny seguía hundiéndose.

No obstante, con las fuerzas que le quedaban, el hombre logró alcanzar a su perro y empujarlo hacia la orilla mientras nadaba detrás de él. Una vez se acercó al muelle, desesperado, empezó a pedir ayuda.

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“Creo que nunca en mi vida había sentido tanto miedo. De hecho, pensé que me iba a ahogar”, comentó Nagrath al medio citado anteriormente.

Y agregó: “Estaba a unos tres metros de Benny cuando pensé: ‘Dios mío, no puedo mover los brazos y no sé que va a pasar’”, reviviendo ese momento de pánico que atravesó con tal de salvar la vida de su mascota.