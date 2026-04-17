Dos veces abandonada: Colombia, la perrita que creyó tener un hogar pero terminó protagonizando una escena que conmueve en redes

A través de las redes sociales, una joven rescatista de animales identificada como @larrotica, compartió la triste historia de Colombia, una perrita que ha sido abandonada en dos ocasiones, una de ellas cuando parecía estar a punto de encontrar un hogar definitivo.

Según su relato, esta perrita fue rescatada de morir atropellada y, aunque se ha hecho lo posible por encontrarle una familia que le brinde amor y cuidado, lamentablemente fue dejada plantada el día en que iba a concretarse su adopción.

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Ese día, Colombia ya estaba lista para irse al que sería su nuevo hogar: “Alcanzamos a alistarla, le compramos buzo nuevo y cuando llegamos a la puerta de la casa de las personas que la iban a adoptar, literalmente no abrieron y nos bloquearon”, comentó la joven.

Su caso, que ha conmovido a varios internautas en redes sociales, también ha provocado indignación y rechazo ya que, cuando todo apuntaba a que su vida estaba por cambiar al encontrar un hogar, la perrita tuvo que enfrentar, una vez más, el abandono.

Una escena que rompió corazones

“Colombia vivió el abandono dos veces: la primera vez cuando la sacaron a la calle y la segunda con sus próximos adoptantes”, explicó la joven rescatista en el video publicado en redes sociales.

Además, detalló que fue rescatada cuando estaba a punto de ser atropellada por un camión y, desde ese momento, sus esfuerzos se han estado centrado en darle una nueva oportunidad y buscarle un hogar seguro y acogedor.

La intención, según la rescatista, es no exponerla otra vez al rechazo, motivo por el que no pudo ocultar su indignación ante el incumplimiento de quienes habían mostrado interés en adoptarla y abrirle las puertas de su hogar, compromiso que finalmente no cumplieron.

“La rescatamos para darle una nueva oportunidad, no para que la volvieran a abandonar y mucho menos para que le hagan el feo”, agregó.

No obstante, más allá de exponer lo que vivió Colombia, la prioridad sigue siendo encontrarle un hogar, dispuesto a bridarle la vida que ella merece.

Colombia tiene entre dos y tres años, aunque sus canas puedan confundir, es una perrita juguetona, cariñosa y muy sociable, de acuerdo con la descripción que compartió la joven.

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Es amigable con otros perros y también con gatos. Se distingue por su afinidad con las personas, ya que busca constantemente el contacto, disfruta de los abrazos y valora los momentos de calma en compañía.

Sin embargo, a pesar de ser una perrita de buen comportamiento, es la que menos solicitudes de adopción ha recibido. Por ello, la invitación es a animarse a conocerla y brindarle la estabilidad y el hogar que necesita.