La triste historia de Apolo, un husky que fue abandonado por su familia en una veterinaria

Aunque lo ideal al adoptar una mascota es asumir el compromiso de ofrecerle un hogar estable, seguro y lleno de amor hasta el último día de su vida, la realidad que deben enfrentar muchos perros y gatos es otra, quedando expuestos al abandono.

Esta es la triste historia de Apolo, un husky que fue abandonado por su familia en una clínica veterinaria en Sabaneta, Antioquia. Su caso lo dio a conocer el mismo centro veterinario a través de sus redes sociales, con la esperanza de encontrarle un nuevo hogar donde pueda tener estabilidad y bienestar.

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Según expuso la veterinaria en la publicación, realizada por medio de su cuenta de Instagram (@clinicaveterinariasabaneta), el perrito fue abandonado por sus cuidadores bajo el pretexto de un servicio de baño; sin embargo, mientras se adelantaba el proceso de registro y aprovechando un momento de descuido, se marcharon del lugar sin dar aviso alguno.

Además de revelar su raza, el equipo de la clínica describió otras características del canino: es un perro adulto, dócil y sociable. Asimismo, aseguraron que convive sin inconvenientes con otros animales, incluidos los gatos.

Por otro lado, señalaron que responde a órdenes básicas como sentarse y dar la pata, cualidades que evidencian que fue criado en un entorno familiar. De hecho, tras el abandono, detallaron que ha presentado signos de tristeza, probablemente como consecuencia de esa separación inesperada de quienes habrían sido sus cuidadores.

“Es muy obediente y nos da mucha tristeza que le pase esto a un perro que es tan tranquilo. No queremos que esto le vuelva a pasar. El perro ha estado muy triste porque está alejado de las personas con las que convivió toda su vida”, manifestó uno de los trabajadores de la veterinaria.

De igual forma, explicó que cuando un perro adulto es abandonado, suele atravesar un periodo especialmente difícil, ya que ha pasado gran parte de su vida junto a personas a las que inevitablemente extrañará.

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Un llamado a la comunidad

En este contexto, desde la clínica veterinaria decidieron hacer un llamado a la comunidad para ayudar a identificar a los responsables del abandono de este perrito, con el objetivo de iniciar las acciones legales correspondientes.

“No vamos a permitir el maltrato ni el abandono animal”, advirtieron como muestra de compromiso con su labor.

Finalmente, recordaron que Apolo necesita un nuevo hogar donde se le brinde amor y cuidado de manera responsable.

“Queremos hacer un llamado a todos nuestros clientes, a todos nuestros amigos, a toda la comunidad de Sabaneta, que si tienen el espacio y quieren adoptar una buena mascota, esta es la oportunidad. Apolo es una gran mascota y merece una familia. Sé que se la vamos a encontrar. Ayúdanos a encontrar una verdadera familia”, concluyeron.