Para los amantes de los animales, no hay gesto más profundo y conmovedor que reconocer la compañía de sus mascotas como un pilar fundamental en los momentos más desafiantes de la vida.

Justamente por eso, en redes sociales se hizo viral un video de un joven que explicó por qué decidió dedicar su diploma de grado a su gato llamado Ares.

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Con su sorpresivo homenaje, este usuario demostró que, más allá de ser simples compañeros, su gato se convirtió en un importante apoyo durante su proceso formativo, una etapa que implica largas jornadas de estudio, múltiples compromisos y altos niveles de exigencia.

En medio de esas noches extensas, entregas acumuladas y momentos de presión, este joven identificado en TikTok como @arthurox_sh, dejó claro que la compañía silenciosa de su felino se transformó en un alivio constante y fuente de tranquilidad irremplazable.

Según Arthuro, el día de su titulación optó por terminar una presentación incluyendo en las diapositivas una imagen de su gato Ares porque quería resaltar, en público, lo esencial que fue su presencia en su proceso educativo.

“Ares se desveló conmigo muchas noches”, dice una de las frases que agregó el joven en su publicación, junto con imágenes de su minino casi encima de un libro que se encontraba revisando en su momento.

Asimismo, señaló que cuando sentía que se volvía loco, “Ares era el único que escuchaba mis ideas para comprobar mi hipótesis”.

Gracias a este logro, el joven compartió que, una vez más, su mascota se ha convertido en su compañero más fiel en un nuevo desafío académico, mientras estudia una maestría en ciencias biológicas.

Por eso, con una sonrisa en su rostro, Arthuro dejó en evidencia que con la presencia de su gato todo parece más sencillo, las madrugadas se hacen menos complejas y las dudas que surgen a lo largo del camino se resuelven con más calma.

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Este gesto poco habitual dentro del ámbito académico, para muchos, refleja el fuerte vínculo que puede existir entre las mascotas y sus dueños, convirtiéndose en parte esencial no solo de las rutinas, sino de los grandes logros, como culminar una carrera profesional, completar una especialización o alcanzar un puesto laboral significativo.

De hecho, debido a este emotivo homenaje, varios usuarios empezaron a compartir sus experiencias en los mismos procesos de formación, siempre con la compañía de su mascota que, en el caso de los gatos, suelen permanecer casi encima de sus dueños mientras realiza otras labores.