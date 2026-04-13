¿Cómo identificar parásitos en su gato? Señales que no debería pasar por alto

Proteger el bienestar físico y emocional de una mascota, ya sea perro o gato, es una responsabilidad inherente que asumen sus dueños desde el momento en que deciden darle un hogar y convertirla en parte de su vida. Por eso, es fundamental prestar atención a cualquier cambio en su comportamiento o estado de salud para detectar a tiempo posibles afecciones que puedan poner en riesgo su vida.

En este contexto, la presencia de parásitos representa una de las amenazas más comunes para la salud de las mascotas. Estos pueden ser internos, como los gusanos intestinales y protozoarios, o externos, como pulgas, garrapatas y ácaros que, en muchos casos, pasan desapercibidos en sus etapas iniciales.

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Por esta razón, es clave implementar un adecuado control médico que incluya revisiones periódicas, desparasitación y medidas preventivas, con el fin de mantenerlos alejados y garantizar una vida sana y equilibrada para los animales de compañía.

Señales de alerta: cómo saber si su gato tiene parásitos

De acuerdo con el portal español especializado en cuidado animal Kivet, los gatos, tan independientes como misteriosos, tienden a ocultar sus dolencias hasta que el problema se vuelve evidente. Por ello, identificar a tiempo la presencia de parásitos en un compañero felino puede marcar una diferencia significativa en su salud y bienestar.

Para lograrlo, sin fallar en el intento, hay comportamientos que podrían indicar que algo no anda bien, entre ellos:

Vómitos frecuentes.

Diarrea (con o sin sangre).

Cambios en el apetito o en el peso.

Picores, lamidos excesivos o caída de pelo.

Tos o dificultad para respirar.

Abdomen hinchado o más duro de lo habitual.

Menos energía o ganas de jugar.

Los exámenes veterinarios son esenciales para determinar su condición y tratamiento.

Sin embargo, es importante aclarar que ninguno de estos síntomas es exclusivo de una infestación parasitaria, pero juntos pueden ser una señal de alerta a la que se le debe prestar atención de manera inmediata.

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Una vez identificados estos síntomas, el veterinario se encarga de realizar las evaluaciones necesarias para determinar la causa del problema y establecer un diagnóstico preciso. Durante la consulta, es posible que lleve a cabo una exploración física completa, así como análisis de heces, pruebas de antígenos —como las utilizadas para detectar el gusano del corazón—, exámenes de sangre y, en caso de sospechas más complejas, estudios complementarios que permitan profundizar en el estado de salud del gato.

Vale mencionar que la prevención de parásitos es posible si se mantienen al día los esquemas de desparasitación. Estos deben adaptarse de forma individual, teniendo en cuenta factores como la edad, el estilo de vida y el nivel de riesgo de cada animal, señala la fuente especializada.