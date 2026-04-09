El Bloque de Atención y Rescate (BAR) del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) informó sobre la culminación de un operativo que se mantuvo activo durante dos semanas de búsqueda y seguimiento en el sistema de transporte masivo.

No es casualidad, es ciencia: su gato lo eligió como su refugio seguro y así lo demuestran nuevos estudios

La intervención, realizada en conjunto con la Policía de Bogotá, permitió la recuperación de un gato adulto que era utilizado presuntamente con fines de mendicidad en las estaciones y articulados de la ciudad.

El operativo arrojó resultados tras interceptar al propietario del animal en repetidas ocasiones. Según los informes técnicos, el “felino era sometido a jornadas prolongadas dentro de un morral, limitando su movilidad y bienestar físico en el Sistema Integrado de Transporte de Bogotá (SITP)”, con base en información suministrada por la alcaldía de Bogotá.

Actualmente, el animal se encuentra bajo la custodia de la autoridad competente y recibe atención por parte del equipo veterinario del IDPYBA para verificar su estado de salud.

Procedimientos para la denuncia ciudadana

La administración distrital mantiene canales habilitados para el reporte de casos que comprometan la integridad de la fauna en la ciudad. Para situaciones de emergencia o maltrato en tiempo real dentro de TransMilenio, la Línea 123 es el canal de respuesta inmediata que coordina acciones con la Policía Ambiental y Ecológica.

Asimismo, el IDPYBA dispone de la línea (601) 4399801 y el correo electrónico proteccionanimal@animalesbog.gov.co para notificar casos de negligencia. Los ciudadanos también pueden radicar reportes formales a través de la plataforma “Bogotá Te Escucha”.

Para que la denuncia sea efectiva, las autoridades solicitan proporcionar la ubicación exacta (estación o número de bus), una descripción del estado del animal y, en lo posible, evidencia fotográfica o en video que sustente el reporte.

El rol del Bloque de Atención y Rescate (BAR)

El lanzamiento oficial del equipo BAR, especializado en la vigilancia del sistema de transporte, se consolidó tras el rescate de un canino y un felino utilizados para la explotación.

Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA, explicó que la conformación de este grupo responde a una directriz de la Alcaldía Mayor para combatir el abandono y el maltrato animal bajo la modalidad de mendicidad.

“Siguiendo las instrucciones del alcalde Galán, se conformó este equipo que tiene como objetivo trabajar en contra del maltrato, del abandono y de la explotación animal con fines de mendicidad en nuestro sistema de transporte público masivo”, señaló Hernández Llamas.

Además de las acciones de control, el cuerpo especializado adelanta jornadas pedagógicas con los usuarios para fomentar la tenencia responsable y la convivencia ciudadana con animales de compañía.