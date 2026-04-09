No es casualidad, es ciencia: su gato lo eligió como su refugio seguro y así lo demuestran nuevos estudios

Los gatos son de las mascotas preferidas en los hogares modernos. A diferencia de otras mascotas, requieren menos atención constante, pueden vivir cómodamente en apartamentos o espacios pequeños y son bastante independientes.

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Además, son animales que ofrecen mucha compañía y beneficios emocionales importantes sin ser demasiado demandantes. Su comportamiento tranquilo, sus rutinas y hasta el simple acto de acariciarlos pueden ayudar a reducir el estrés y la ansiedad.

Se dice que los gatos eligen a sus dueños y no es un tema menor y mucho menos romático, pues expertos en comportamiento animal señalan que detrás de esto hay un fenómeno más complejo relacionado con la forma en que estos animales construyen relaciones de confianza.

Los gatos generan vínculos especiales con alguna persona favorita. Foto: Getty Images

Según el veterinario Carlos Gutiérrez, los análisis científicos sobre conducta felina han demostrado que estas mascotas buscan en los humanos lo que se conoce como un “apego seguro”, que es exactamente el mismo que tienen los bebés humanos con sus adultos.

Esto lo que significa es que estas mascotas buscan una zona de confort y una persona que los proteja frente a posibles agresiones o situaciones de peligro.

Periodo de socialización

Se dice que el periodo en el cual el animal aprende a socializar es fundamental y, entre la segunda y la séptima semana de vida, los gatos perciben muy bien cómo las personas se acercan a ellos. Si tienen experiencias positivas en esta etapa, reaccionarán con mucha más confianza hacia las mismas en el futuro.

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No obstante, Gutiérrez aclara que la falta de socialización temprana no significa que el animal no pueda generar vínculos en el futuro, aunque el proceso puede requerir más tiempo y paciencia.

Un aspecto importante es la personalidad, pues un aspecto clave es que el comportamiento de estos animales puede relacionarse con su herencia genética.

De acuerdo con los expertos, algunos rasgos de estas mascotas como la curiosidad o la tendencia a interactuar con las personas pueden transmitirse de generación en generación.

Los gatos transmiten paz y tranquilidad. Foto: Getty Images

Señales que confirman quién es el favorito del gato

Estos animales pueden tener una persona favorita, pero, en ocasiones, los gestos que lo demuestran son sutiles y es posible que pasen desapercibidos, pero hay señales que indican cuál es su humano preferido, según el portal Experto Animal.

Ronronea cuando hay contacto con esa persona.

Marca a su humano: se frota con la parte superior de la cabeza y los laterales, segregado feromonas que le resultan tranquilizantes.

Busca a la persona: acude a para pedir comida, juego, atención y ayuda.

Muestra su afecto: Lame a su dueño o le da pequeños mordiscos de amor.

Amasa a su dueño con sus patas.

Duerme con la persona.

Corre a saludar cuando la persona llega mostrando su felicidad.

cuando la persona llega mostrando su felicidad. Permite que la persona seleccionada le coja la barriga.