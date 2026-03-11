Revelan el significado real del ronroneo en los gatos, ¿sabía que no siempre es una señal de felicidad?

¿Alguna vez se ha preguntado por qué su gato ronronea? Aunque este sonido está popularmente relacionado como una señal de felicidad, la verdad es que es una forma de comunicación más compleja de lo que muchos imaginan.

Según diferentes investigaciones científicas, su significado puede variar según la forma en que se produce, ya que también puede funcionar como un mecanismo de defensa o una manera de calmarse en momentos de estrés.

Video l Se repite el caso de Punch, pero en Antioquia; tití gris rescatado encontró refugio en un peluche y conmueve en redes

Por lo tanto, es un mito afirmar que los gatos ronronean únicamente cuando están felices, puesto que este sonido también puede aparecer cuando están angustiados o asustados.

Esto explicaría por qué un gato ronronea mientras el veterinario lo examina, pues en lugar de estar disfrutando la revisión, podría estar usándolo para calmarse.

Teniendo en cuenta esto, el sitio web especializado en mascotas Purina US señala que el ronroneo de un gato no es solo un método de comunicación no verbal, sino una manera de regular su estado emocional.

Para descifrar el ronroneo de un gato es fundamental prestar atención a su expresión corporal y la situación en la que se encuentra. Foto: Getty Images

¿Cómo identificar su verdadero significado?

Debido al misterio que esconden los ronroneos en los gatos, una de las dudas más frecuentes que buscan resolver sus dueños es el verdadero significado de este sonido, que se produce por vibraciones rítmicas en los músculos de la laringe, que abren y cierran la glotis durante la inhalación y exhalación.

Para ello, de acuerdo con los análisis realizados por expertos, el primer paso es analizar u observar el contexto, su lenguaje corporal y las variaciones en el sonido.

Si el cuerpo está relajado (cola en alto, ojos entrecerrados, estiramientos), podría ser una señal amistosa de placer o felicidad; en cambio, si hay tensión muscular, orejas hacia atrás, pupilas dilatadas o intenta esconderse, indicaría estrés, dolor o miedo.

De esta manera, al observar su comportamiento y sentir su estado de ánimo, es posible averiguar qué es lo que podría estar tratando de expresar.

El ronroneo de un gato no siempre indica felicidad, según estudios científicos. Foto: Getty Images

El último adiós: dueños despiden a su perrita con serenata antes de morir y el video se vuelve viral

Leslie A. Lyons, profesora adjunta de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de California en Davis, explicó en un artículo publicado por la prestigiosa revista de divulgación científica Scientific American que, en gatos domésticos, el ronroneo es más perceptible cuando una madre amamanta a sus crías o cuando reciben contacto social de los humanos, como caricias o alimento.

Sin embargo, también aclara que un ronroneo puede descifrar momentos estresantes, es decir, cuando se sienten bajo presión, como durante una visita al veterinario o al recuperarse de una lesión.

Por lo tanto, insiste en que no todos los gatos ronronean porque están contentos o satisfechos con su situación en el momento justo en que emiten este sonido.