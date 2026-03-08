En video: inesperada amistad entre un gato y un caballo conmueve a miles en redes sociales

En las redes sociales, los llamados videos virales son contenidos audiovisuales que, por su impacto, humor, emotividad o sorpresa, logran captar la atención de millones de usuarios en plataformas como TikTok, Instagram, Facebook o YouTube.

Uno de esos clips que ha causado sorpresa entre los usuarios de TikTok muestra a un gato negro y a un caballo que, más allá de compartir el mismo espacio, parecen evidenciar una inesperada amistad que ha despertado un sentimiento de ternura en miles de internautas.

La grabación fue publicada en febrero por una usuaria identificada como Elvira Vandeputte, quien mostró cómo conviven en un rancho ambos animales y rápidamente desató una ola de reacciones por parte de algunos usuarios que han manifestado su sorpresa al ver el vínculo que, al parecer, han construido los dos.

Las muestras de afecto entre ambos se hacen evidentes cuando el gato se acerca al caballo para acicalarlo, mientras este permanece tranquilo recibiendo el gesto.

Según distintos sitios especializados en temas relacionados con mascotas, como el portal Purina de España o Rover.com, este tipo de acciones puede interpretarse como una forma de fortalecer vínculos sociales entre los animales.

Esto explica por qué los gatos también lamen o acicalan a sus dueños humanos, ya que además de ser una forma de expresar su afecto, también es la manera en la que crean vínculos y los reconocen como parte de su manada o su hogar.

En el video se observa al gato sentado sobre una cerca, desde donde posteriormente se inclina suavemente hacia el caballo para darle pequeños “cabezazos” de manera afectuosa. Luego, se ve un intercambio de gestos tranquilos y cariñosos entre ambos.

Según explicó la dueña, el gato y el caballo mantienen una estrecha amistad desde hace varios años y suelen pasar mucho tiempo juntos en el rancho. “Este caballo frisón y el gato son amigos desde hace años. Realmente se quieren y a menudo están juntos”, comentó Vandeputte, residente de los Países Bajos.

Además, la mujer afirmó que al día siguiente de grabar el video el caballo tuvo que ser llevado al veterinario debido a un problema en una de sus patas. En ese momento, según contó, el gato se mostró especialmente cercano.

“El gato estuvo aún más pegado al caballo y lo acariciaba de una forma que antes no hacía. Tal vez sintió que necesitaba un poco de apoyo”, dijo.

Como era de esperarse, la historia y muestras de afecto entre estos dos animales ha generado cientos de reacciones en la plataforma de TikTok, superando los 8,5 millones de visualizaciones y acumulando varios ‘me gusta’.