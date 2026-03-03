4 PATAS

Conozca a Tunico, un perrito que se hizo viral por ayudarse en su tratamiento respiratorio

La historia del perro se dio a conocer por medio de las redes sociales de su dueña.

Redacción 4 Patas
3 de marzo de 2026, 10:34 p. m.
Tunico se ha vuelto viral en redes sociales por sostener su máscara respiratoria.
Tunico se ha vuelto viral en redes sociales por sostener su máscara respiratoria. Foto: (@aryaneandradee)

En plataformas digitales se ha difundido recientemente el registro de un video de un canino que sostiene un dispositivo de nebulización con sus extremidades anteriores.

La pieza de video ha generado múltiples interrogantes entre los usuarios sobre la condición clínica que motivaría este procedimiento respiratorio en el animal, su origen y su estado de salud actual.

La historia de la mascota, identificada como Tunico, se remonta a su etapa de cachorro, cuando, según difundió su dueña, fue localizado y adoptado por ella y su pareja en Brasil.

Según reportes de medios locales como Record Brasília, al momento de su rescate, el animal presentaba una condición física comprometida. Los informes médicos preliminares indicaron que el canino se encontraba en un estado de debilidad sistémica, con pérdida de pelaje en sus extremidades y una presunta necrosis parcial en la lengua.

Tras ser sometido a evaluaciones por especialistas veterinarios, se habría determinado que los padecimientos de Tunico incluían “una parálisis parcial lingual y un riesgo latente de megaesófago, una dilatación patológica del esófago que dificulta el paso de alimentos”.

Actualmente, el animal se encuentra en la ciudad de Brasilia junto a sus cuidadores, bajo un esquema de seguimiento médico que presuntamente habría permitido estabilizar su estado de salud general.

A raíz de la visibilidad de este caso internacional, es importante recordar qué dicen las autoridades colombianas al momento de encontrar un animal en este estado.

Los protocolos vigentes para la atención de animales en condición de vulnerabilidad o pérdida en el territorio nacional son los siguientes:

En Bogotá, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) coordina la división “Perros y gatos buscan su hogar”, enfocada en la difusión de casos de animales extraviados.

Además de los canales institucionales, la capital colombiana cuenta con la herramienta tecnológica Distrito Appnimal, diseñada para centralizar los reportes de mascotas desaparecidas o halladas en la vía pública.

Para el resto del país, se encuentra disponible la plataforma SabeSOS, una aplicación web y móvil que facilita tanto los procesos de adopción como el intercambio de información sobre animales en situación de pérdida.

Estos mecanismos buscan optimizar los tiempos de respuesta ante casos de abandono o extravío, similares a los antecedentes reportados en el caso de la mascota brasileña que hoy es tendencia en redes sociales.

