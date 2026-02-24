4patas

La dura historia de una perrita que sobrevivió en la calle alimentándose de animales atropellados y hoy comienza una nueva vida

La perrita fue encontrada en estado extremo de abandono tras ser vista alimentándose de los restos de otro perro al borde de una carretera.

Redacción Semana
24 de febrero de 2026, 10:04 a. m.
Neda fue encontrada con desnutrición severa.
Neda fue encontrada con desnutrición severa. Foto: Instagram @streetlifetothesweetlife

El abandono animal es un hecho recurrente en la mayoría de los lugares en todo el mundo. Sin embargo, algunos impactan más que otros, como ocurrió con la historia de una perrita que sobrevivía en las calles de Houston alimentándose de animales atropellados.

Según informó en redes sociales la rescatista que intervino en el caso, la perrita fue puesta a salvo y actualmente avanza en su proceso de recuperación, tras ser hallada en estado crítico de abandono luego de ser vista comiendo los restos de otro perro al borde de una carretera.

En video: el caso de Milo, el perro abandonado en la estación de TransMilenio de la calle 45

La historia de la perrita, llamada Neda, fue difundida en redes sociales por Samantha Dix, quien señaló que la situación evidencia las duras condiciones que muchos animales sin hogar enfrentan para sobrevivir.

Neda permanece en un hogar temporal en Houston, donde recibe atención veterinaria y una dieta adecuada para recuperar peso tras haber sido encontrada con desnutrición severa. También está en tratamiento contra el gusano del corazón, proceso que deberá completar antes de su traslado a Wisconsin, donde suelen aumentar las posibilidades de adopción.

Además, el rescate estuvo a cargo de Lola’s Lucky Day, organización sin fines de lucro dedicada a sacar perros de la calle y vincularlos con hogares temporales y familias adoptivas. Desde su ingreso al programa, la perrita ha mostrado señales de recuperación física y una progresiva adaptación al contacto humano.

Sin duda, el caso de Neda generó un fuerte impacto en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron conmovidos ante esta dura historia de abandono.

Desgarrador video del momento en que una mujer abandona a su perrito en pleno aeropuerto

El caso de Neda se enmarca en un escenario de alta presión para los sistemas de bienestar animal en Texas. Según datos de Shelter Animals Count, la región continúa registrando algunos de los mayores ingresos de animales a refugios en el país.

Aunque a nivel nacional las cifras han descendido ligeramente desde la pandemia, numerosos refugios texanos siguen operando cerca de su capacidad máxima, especialmente en temporadas de mayor demanda, lo que dificulta la atención y reubicación de animales rescatados.

