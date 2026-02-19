4 Patas

Desgarrador video del momento en que una mujer abandona a su perrito en pleno aeropuerto

El hecho ocurrió dentro de un aeropuerto de Nevada y quedó registrado en video.

19 de febrero de 2026, 7:19 p. m.
Autoridades intervinieron tras detectar al perro solo en el área de boletos
Autoridades intervinieron tras detectar al perro solo en el área de boletos

Una escena que dejó perplejos a viajeros y autoridades quedó registrada en video dentro del Aeropuerto Internacional Harry Reid. Una mujer fue detenida luego de dejar atado a su perro en el área de venta de boletos y continuar sola hacia la zona de embarque, tras enterarse de que no podía subir al avión con el animal por falta de documentos.

Una decisión que generó indignación

El hecho ocurrió cerca de la medianoche del 2 de febrero. La pasajera llegó con su perro, un goldendoodle de dos años, con la intención de abordar un vuelo de la aerolínea JetBlue. Sin embargo, al momento de registrar su equipaje, le informaron que no podía viajar con el can sin la acreditación correspondiente como animal de servicio.

De acuerdo con el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, la mujer, cuya identidad no fue revelada en el momento del informe, reaccionó de manera inesperada: ató la correa del perro al mostrador de la aerolínea y se dirigió hacia la puerta de embarque, pese a que no contaba con pase para abordar.

Los agentes explicaron que posteriormente la localizaron en la puerta D1. Al ser interrogada sobre lo ocurrido, señaló que el perro tenía un dispositivo de rastreo y que planeaba volver por él más tarde, argumento que no convenció a las autoridades.

La situación terminó con la intervención policial en la terminal.
El perro quedó amarrado en plena zona de registro de equipaje. Foto: @LVMPD

En el video difundido se observa a un oficial indicándole que sería acompañada de regreso hasta donde estaba el animal y que recibiría una citación. Según el reporte policial, durante el procedimiento mostró una actitud hostil y se resistió a las instrucciones de los uniformados.

Finalmente, fue arrestada y fichada por cargos relacionados con abandono de animal y resistencia a la autoridad. También se le señaló por presuntamente obstaculizar la labor policial. Al tratarse de faltas menores, no se le exigió el pago de fianza inmediata y su comparecencia ante el tribunal quedó programada para finales de marzo.

Él es Negro, un perrito que llegó cachorro a un refugio animal y, tras cinco años, aún busca hogar

El perro fue rescatado y espera un nuevo hogar

Mientras tanto, el perro quedó bajo resguardo de los servicios de protección animal. Tras cumplirse el periodo legal de retención sin que la propietaria regresara por él, la organización Retriever Rescue of Las Vegas asumió su cuidado.

El animal fue bautizado como Jet Blue, en referencia a la aerolínea involucrada, y actualmente permanece en un hogar temporal a la espera de una adopción definitiva.

El caso generó múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron su preocupación por el bienestar del perro y cuestionaron la decisión de la mujer. Las autoridades reiteraron la importancia de cumplir con los requisitos exigidos por las aerolíneas cuando se viaja con mascotas y recordaron que abandonar a un animal puede acarrear consecuencias legales.

